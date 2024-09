Lionel Scaloni destacó el rol de Lionel Messi y Ángel Di María en la Selección y aseguró que son "irremplazables"

El entrenador argentino lamentó la despedida del "Fideo" y adelantó que "ahora que no está él, el equipo tendrá que jugar de otra manera".

"En el caso de Fideo, ya no va a venir más y lo ha dicho. No intentaremos buscar un reemplazante porque sería un error que haga lo mismo que él, no existe. Si es verdad que lo que él nos daba era amplitud tanto por la derecha como por izquierda. Intentaremos buscar a un jugador, que creo que lo tenemos en el equipo, que pueda aportar esa amplitud", destacó el entrenador de la albiceleste en dialogo con Clank!.