Preocupación para Lionel Scaloni: Nicolás González sufrió una lesión y será baja varias semanas

El delantero se lastimó durante una práctica previa al cruce de Atlético de Madrid ante Arsenal por la Champions League. Cuánto estaría fuera de las canchas.

La Selección argentina y el Atlético de Madrid encendieron las alarmas por la situación de Nicolás González , quien sufrió una lesión muscular durante un entrenamiento y deberá permanecer fuera de las canchas durante varias semanas.

El delantero se lastimó en la previa del partido ante Arsenal , correspondiente a la Champions League . Si bien no se precisó la zona afectada, las primeras estimaciones indican que la recuperación le demandará entre tres y cuatro semanas .

Con este panorama, González quedaría al margen de la semifinal europea y también de varios compromisos de LaLiga . En principio, no estaría disponible para los encuentros ante Valencia, Celta, Osasuna y Girona .

Su regreso podría darse recién frente a Villarreal o, en caso de que el equipo avance, en una eventual final internacional. La lesión también genera inquietud en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni , en plena cuenta regresiva hacia el Mundial 2026 .

El atacante, actualmente cedido desde Juventus , atraviesa además un cierre de temporada clave para su futuro contractual. Su evolución física será determinante tanto para definir su participación en los últimos partidos del calendario como para sostener su lugar dentro de la consideración de la Selección argentina .

Mundial 2026: los jugadores que ya quedaron afuera y cuáles están en duda

A menos de 100 días para el arranque del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, las primeras ausencias empiezan a tomar protagonismo. Lesiones de larga recuperación dejaron fuera a futbolistas importantes, generando preocupación en los cuerpos técnicos en plena recta final de la temporada.

La exigencia del calendario, la acumulación de partidos y la intensidad del fútbol actual aparecen como factores determinantes en este escenario, que ya golpea a varias selecciones con bajas sensibles.

Siguiendo con el caso de Argentina, Juan Foyth, defensor del Villarreal, sufrió la rotura del tendón de Aquiles y tendrá una recuperación estimada de ocho meses. A él se suma Joaquín Panichelli, delantero del Racing de Estrasburgo, con rotura de ligamentos en la rodilla derecha.

Entre los casos más resonantes aparece el de Rodrygo, delantero de Real Madrid, quien sufrió la rotura de ligamentos cruzados en marzo y quedó descartado para Brasil. Otro golpe fuerte lo recibió Inglaterra con la baja de Jack Grealish, quien padeció una fractura de estrés en el pie izquierdo y no llegará en condiciones tras su operación.

Por su parte, Francia no contará con Hugo Ekitike, atacante del Liverpool, quien sufrió una lesión en el tendón de Aquiles que lo mantendrá fuera por varios meses.

En Alemania, Serge Gnabry confirmó que no podrá disputar el torneo debido a una lesión en los aductores, cerrando así su ilusión mundialista. Además, hay futbolistas en duda, como Joaquín Piquerez, lateral de Palmeiras, quien sufrió una rotura ligamentaria en el tobillo derecho y deberá ser operado, lo que pone en riesgo su presencia con Uruguay.

Por último, el mediapunta neerlandés Xavi Simons sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante un partido con Tottenham y tendrá entre seis y ocho meses de recuperación.