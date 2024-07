Lionel Scaloni: "Di María se va como una leyenda"

Scaloni también reveló que " no hubo manera de convencerlo " para que siguiera jugando con la Selección y destacó: " Su final fue de película . Tiene una jerarquía superior a un montón de futbolistas".

"Ha hecho partido espectaculares con nosotros, pero el de hoy fue uno de los mejores . Además de jugar bien, tuvo actitud para ir a presionar cuando el equipo estaba ahí y las piernas no daban", aseveró el técnico de la selección argentina.

Copa América.jfif Ángel Di María fue elegido MVP de la final. @AlbicelesteTalk

"El equipo no deja de sorprender. Fue un partido muy difícil ante un rival muy complicado", dijo y analizó el desarrollo del encuentro en el que la Selección ganó por 1 a 0 con gol de Lautaro Martínez: "No hicimos un primer tiempo bueno, pero en el segundo mejoramos y merecimos ganar. En el alargue, el equipo siempre da un plus. Estoy eternamente agradecido por cómo se brindan".