Lionel Messi palpitó la previa de la semifinal del Mundial 2026, nada menos que frente a Inglaterra, desde sus redes sociales.
15 de julio 2026 - 14:41
El posteo en las redes sociales de Lionel Messi a horas de la semifinal ante Inglaterra
El capitán argentino compartió un video promocional sobre el encuentro de esta tarde frente a Inglaterra.
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A pocas horas del encuentro, el capitán de la Selección argentina compartió una historia de Instagram para promocionar el partido que definirá al finalista de la Copa del Mundo.
En la publicación, la "Pulga" mostró el afiche oficial del partido, con las banderas de Argentina e Inglaterra y una fotografía suya como protagonista.