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15 de julio 2026 - 14:41

El posteo en las redes sociales de Lionel Messi a horas de la semifinal ante Inglaterra

El capitán argentino compartió un video promocional sobre el encuentro de esta tarde frente a Inglaterra.

El posteo en las redes sociales de Lionel Messi a horas de la semifinal ante Inglaterra
El posteo en las redes sociales de Lionel Messi a horas de la semifinal ante Inglaterra

A pocas horas del encuentro, el capitán de la Selección argentina compartió una historia de Instagram para promocionar el partido que definirá al finalista de la Copa del Mundo.

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En la publicación, la "Pulga" mostró el afiche oficial del partido, con las banderas de Argentina e Inglaterra y una fotografía suya como protagonista.

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