"El que no salta es un inglés": los hinchas argentinos calentaron la previa del partido cantando sobre el himno de Inglaterra

La Selección albiceleste va en busca de jugar la final ante España, el domingo a las 16, pero la primera parada será ante el combinado inglés. Cuando ambos equipos se pusieron en la mitad de la cancha, los fanáticos argentinos se hicieron sentir.

La Selección argentina se enfrenta a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 , en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. En las tribunas, la histórica rivalidad entre ambos países también tuvo su capítulo. Apenas comenzaron a sonar las estrofas del himno inglés, desde el sector argentino bajó el clásico canto: "El que no salta es un inglés".

La tensión no terminó allí. Una vez finalizado el himno británico, una estruendosa silbatina envolvió el estadio. Las cámaras captaron el evidente fastidio de dos referentes del seleccionado inglés, Declan Rice y el arquero Jordan Pickford, ante la reacción de los hinchas argentinos.

Del lado argentino, la escena fue completamente distinta. Cuando sonó el Himno Nacional, los futbolistas lo entonaron con visible emoción y lo cantaron a viva voz, algunos al borde de las lágrimas, reflejando la magnitud de un partido que, por la historia y el contexto, está lejos de ser uno más.

El primer partido tuvo lugar en la edición de Chile 1962. Allí, la Selección argentina, dirigida por Juan Carlos "El Toto" Lorenzo cayó 3 a 1 ante los ingleses en la fase de grupos. El equipo terminaría tercero en su zona y no lograría acceder a la fase de mata-mata.

Cuatro años después, en 1966, se volverían a ver las caras, esta vez en una cita mundialista que tenía a los británicos como organizadores y anfitriones. En aquella ocasión, la "Albiceleste" cayó por 1 a 0 en un muy polémico encuentro de cuartos de final.

Esto se debe al episodio que protagonizó el recientemente fallecido Antonio Rattín. Como capitán de la Selección argentina, fue expulsado por el árbitro alemán Rudolf Kreitlein cuando todavía no existían las tarjetas amarillas y rojas.

Tras la decisión arbitral, abandonó el campo luego de protestar, se sentó durante unos minutos sobre la alfombra roja destinada a la Reina Isabel II y, antes de retirarse, estrujó un banderín con la bandera británica.

La Selección argentina se pudo tomar revancha recién 20 años después. En los cuartos de final de México 1986, la selección capitaneada por Diego Armando Maradona, se pudo imponer por 2-1 gracias al doblete del "10", quien brilló con los goles recordados como la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo". Los de Carlos Bilardo se quedarían con la copa tras vencer en la final por 3 a 2 a Alemania.

El siguiente cruce entre ambos combinados se dio en los octavos de final de Francia 1998. El combinado dirigido por Daniel Passarella llegó al partido tras clasificar primera en el grupo luego de imponerse 1 a 0 a Japón, 5 a 0 a Jamaica y 1 a 0 a Croacia.

Frente a los británicos se dio un duelo de alta intensidad. Argentina arrancó arriba con un gol de penal de Gabriel Batistuta a los 7 minutos. Lo empató Alan Shearer a los 11' por la misma vía. Michael Owen puso en ventaja a los ingleses a los 17' y lo empató Javier Zanetti a los 45' tras una jugada preparada. El encuentro fue a los penales, donde Carlos "Lechuga" Roa fue figura y dio el pase a los argentinos a los cuartos.

Michael Owen reconoció que hizo trampa en los últimos duelos mundialistas ante Argentina.

El último antecedente no es para nada grato. Hace 24 años, en Corea-Japón 2002, los dirigidos por Marcelo Bielsa llegaban al Mundial como uno de los favoritos tras ganar las eliminatorias sin problemas.

En el primer encuentro de grupos, Argentina le ganó 1 a 0 a Nigeria con gol de Batistuta. Sin embargo, en el segundo partido se enfrentaron a Inglaterra, en un duelo que terminaría con derrota por 1 a 0 con gol de David Beckham de penal. Argentina se terminaría despidiendo en la fase de grupos al empatar 1 a 1 con Suecia en el tercer partido.