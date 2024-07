Lionel Scaloni no da pistas sobre la presencia de Lionel Messi: "Intentaremos que esté"

Scaloni no dio pistas del equipo de la Selección argentina ante Ecuador.

En conferencia de prensa desde Houston, Scaloni hizo referencia a la evolución del campeón del mundo, quien ya se entrenó a la par de sus compañeros: "Vamos a esperar un par de horas y tomaremos la decisión. Un día más siempre es mejor. Ayer tuvimos buenas sensaciones y nos tomaremos este día para definir al equipo. En base a la respuesta que tengamos hoy, decidiremos".

Ante las especulaciones de cuál sería el equipo titular que enfrentará a Ecuador, el entrenador oriundo de Pujato habló sobre la posibilidad de jugar con doble nueve. "Para definir el equipo vamos a esperar para ver cómo está Messi. Cuando ha jugado Leo ha jugado Julián (Álvarez), ha jugado Lautaro (Martínez). Altera que no juegue Leo, esa es la realidad para todo el mundo, no solo a mí. Intentaremos que esté y, si no está, buscar lo mejor para el equipo", agregó.

Aun así, dejó abierta otra opción para la delantera Albiceleste: "No descartamos nada porque han funcionado bien y es una opción. Lautaro (Martínez) está en un muy buen momento, aprovechó su oportunidad y me pone muy contento. Los dos están bien, esperemos que mañana continúe esa racha. Estamos satisfechos con sus aportes", agregó.