Dentro del catálogo de Disney + existen producciones que pueden pasar desapercibidas, pero otras logran volverse conocidas muy rápido y sin mucho esfuerzo. Esta serie de sólo 5 episodios pertenece a ese segundo grupo, con una trama que te va a atrapar desde el primer momento.
Basada en una historia real: la escalofriante serie de Disney + que te dejará con la boca abierta
Esta producción basada en hechos verídicos expone un episodio muy oscuro y una vez que le comiences, no vas a poder despegarte de la pantalla.
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La joya oculta de Disney + con 100% de aprobación: una serie de superhéroes fuera de lo común
La producción reconstruye un escalofriante caso ocurrido en Estados Unidos durante los años 80. El atractivo principal está en el trabajo del elenco y la ambientación de época, que ayudan a que el espectador se sienta parte de este dramático incidente y no puede dejar de pensar en él.
De qué trata Candy
"Candy" sigue la vida de una mujer que, en apariencia, tiene todo bajo control. Interpretada por Jessica Biel, la protagonista encarna el típico modelo de ama de casa en una comunidad tranquila. Su rutina incluye cuidar de su perfecta familia, mantener la casa ordenada y forjar buenas relaciones con sus vecinos. De todas formas, esa imagen comienza a mostrar grietas a medida que avanza la historia.
La presión que la protagonista siente por sostener esa perfección empieza a afectar su comportamiento. Candy busca romper con esa estructura que la rodea y empieza a tomar decisiones que alteran su vida para siempre. Ella consigue su objetivo cuando una situación la enfrenta con alguien de su entorno y eso deriva en un episodio violento que marca la serie.
Disney+: tráiler de Candy
Disney+: elenco de Candy
- Jessica Biel
- Melanie Lynskey
- Pablo Schreiber
- Timothy Simons
- Raúl Esparza
- Sharon Morris
- Dash McCloud
- Aven Lotz
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