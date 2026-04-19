Basada en una historia real: la escalofriante serie de Disney + que te dejará con la boca abierta + Seguir en









Esta producción basada en hechos verídicos expone un episodio muy oscuro y una vez que le comiences, no vas a poder despegarte de la pantalla.

La miniserie está basada en un hecho real que estremeció a los Estados Unidos en 1980. Freepik

Dentro del catálogo de Disney + existen producciones que pueden pasar desapercibidas, pero otras logran volverse conocidas muy rápido y sin mucho esfuerzo. Esta serie de sólo 5 episodios pertenece a ese segundo grupo, con una trama que te va a atrapar desde el primer momento.

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La producción reconstruye un escalofriante caso ocurrido en Estados Unidos durante los años 80. El atractivo principal está en el trabajo del elenco y la ambientación de época, que ayudan a que el espectador se sienta parte de este dramático incidente y no puede dejar de pensar en él.

Candy La trama, basada en hechos reales, sigue a una ama de casa envuelta en un caso violento. Gentileza - Disney+ De qué trata Candy "Candy" sigue la vida de una mujer que, en apariencia, tiene todo bajo control. Interpretada por Jessica Biel, la protagonista encarna el típico modelo de ama de casa en una comunidad tranquila. Su rutina incluye cuidar de su perfecta familia, mantener la casa ordenada y forjar buenas relaciones con sus vecinos. De todas formas, esa imagen comienza a mostrar grietas a medida que avanza la historia.

La presión que la protagonista siente por sostener esa perfección empieza a afectar su comportamiento. Candy busca romper con esa estructura que la rodea y empieza a tomar decisiones que alteran su vida para siempre. Ella consigue su objetivo cuando una situación la enfrenta con alguien de su entorno y eso deriva en un episodio violento que marca la serie.

Disney+: tráiler de Candy Embed - Candy: Asesinato en Texas | Tráiler oficial | Disney+ Disney+: elenco de Candy Jessica Biel

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