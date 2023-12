¿Lo llamó Costas? Paolo Guerrero dijo que podría volver a Racing

"Me sentía contento en Racing, la hinchada me trató de manera excepcional, pero le comuniqué al presidente que necesitaba jugar" , comenzó Guerrero la entrevista brindada para D Sports.

Asimismo, reafirmó que no estaba en La 'Academia' para hacer plata sino para tener minutos: "Mi decisión de unirme a Racing no se basó en aspectos financieros, ya que mi salario no era significativo; lo hice porque deseaba jugar al fútbol y participar en la Copa Libertadores".

"No descarto la posibilidad de incorporarme a algún club, especialmente a Racing, donde guardo un cariño especial. Sin embargo, en Liga de Quito me aprecian mucho, y me gustaría quedarme, aunque eso no está bajo mi control", explicó.

Pero agregó que siempre está la chance de volver: "Si la dirigencia no muestra interés en retenerme o por razones ajenas no continúo, evaluaré mis opciones. Viví momentos gratificantes, y es extraordinario jugar en el Cilindro con esa hinchada".

"Habría sido maravilloso quedarme, pero necesitaba jugar. Había pasado mucho tiempo sin actividad, y no podía conformarme con disputar partidos de 20 o 25 minutos. Fui yo quien optó por regresar a un nivel competitivo. Afortunadamente, no he sufrido muchas lesiones a lo largo de mi carrera", continuó Guerrero.

"Jamás excluyo ninguna liga. De hecho, en Argentina me habría encantado jugar más y alcanzar mi máximo rendimiento, tal como lo estoy haciendo ahora. En mi primera etapa, realicé una pretemporada breve y luego me tocó jugar, pero mi tiempo en el campo fue limitado. No disfruté de muchos minutos, y eso no me hace sentir satisfecho", explicó.