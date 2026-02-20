Jorge Sampaoli ganó más de 20 millones de dólares en indemnizaciones por despido + Seguir en









El entrenador argentino no ha obtenido buenos resultados deportivos, pero consiguió cosechar una fortuna gracias a los contratos que no pudo cumplir.

Pese a que hace tiempo que no gana títulos, ha conseguido mucho dinero por sus despidos. Christian Alvarenga/Getty Images

Jorge Sampaoli consiguió hacerse un nombre entre los directores técnicos más destacados con sus hazañas en el fútbol chileno: campeón de la Copa Sudamericana con la U de Chile y primer título internacional para la Roja con la Copa América 2015, organizada en dicho país.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Estos laureles le permitieron llegar al fútbol europeo y estar al mando de importantes clubes sudamericanos, pero posterior a esos logros, el oriundo de Casilda no pudo obtener títulos que justifiquen la enorme cantidad de dinero que costó contratarlo para estas instituciones. Entre ellas se destaca la mismísima AFA, que tuvo que pagar una millonada tras rescindir su vínculo.

JORGE SAMPAOLI El paso por la Selección Argentina le permitió ganar mucho dinero al oriundo de Casilda. AFP Su último fracaso: cómo le fue a Sampaoli en Atlético Mineiro El DT argentino viene de transitar su segundo ciclo en Atlético Mineiro. La primera vez fue en 2020, donde consiguió quedarse con el Campeonato Mineiro, el torneo regional de Minas Gerais. Duró 45 partidos, con 26 victorias, nueve empates y diez derrotas.

Regresó el año pasado al conjunto brasileño, pero el panorama fue muy distinto y con mucha menos paciencia. Terminó el 2025 con 24 partidos dirigidos, 8 triunfos, 9 pardas y 7 caídas, pero empezó el 2026 de la peor manera posible: sostuvo su estadía tan solo por ocho juegos, con dos victorias, 5 igualdades y tan solo una derrota, pero con un nivel muy pobre de fútbol que hizo que la directiva tome la decisión de cesarlo de su puesto, algo que le permitió cobrar un dinero más que importante.

Sampaoli Buda Mendes/Getty Images La derrota en la final de la Copa Sudamericana 2025 ante Lanús también obligó al Mineiro a evaluar su salida. Buda Mendes/Getty Images De la Selección Argentina a Atlético Mineiro: los millones de Sampaoli En 2018 se hizo cargo de la Selección Argentina, a la cual consiguió clasificar al Mundial de Rusia 2018 gracias a una brillante actuación de Lionel Messi ante Ecuador. Ya en la Copa del Mundo, cayó eliminado ante Francia en octavos de final, pero la mala relación con el grupo hizo insostenible su ciclo, el cual se terminó con una generosa indemnización: 1.5 millones de dólares.

Su salida de Chile ya le había dado dos millones más lo que recaudó meses más tarde en una demanda a la federación por daños a su imagen. Su primer ciclo en Atlético Mineiro también culminó con mucho dinero: 800 mil dólares. Luego, en Europa, las cifras no hicieron más que aumentar con cada fracaso. Sevilla se ahorró pagar 12 millones, pero sí tuvo que desembolsar nueve millones para poder terminar sus servicios. El Rennes de Francia también lo indemnizó: seis millones más, sumados a los dos millones que se llevó de Flamengo. Pero quienes no parecen haber aprendido son los de Minas Gerais: de las arcas del Mineiro llegó una suma de 3.5 millones, tras otro mal ciclo, que esta vez culminó mucho antes que el anterior. Así, si bien Jorge Sampaoli perdió la receta para poder ganar títulos en el fútbol, parece haber encontrado la manera de suplir gloria con plata. En total, se estima que superó los 25 millones de dólares solo en indemnizaciones por despidos, por lo que, si bien podrá lamentarse no conquistar trofeos, podrá darse gustos por un largo tiempo.

Temas Fútbol