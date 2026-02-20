La Premier League revaloriza su televisación en Sudamérica: extiende acuerdo con ESPN por u$s607millones

La Liga inglesa de fútbol ha asegurado un incremento del 25% en el valor de sus derechos de transmisión para el continente sudamericano y el Caribe mediante un nuevo acuerdo con la cadena estadounidense, que extenderá su asociación hasta 201.

Ante la caída del valor de las televisaciones por partido en las islas británicas, la Premier League acaba de prorrogar su acuerdo con ESPN para Sudamérica y el Caribe.

La Premier League sabe como atraer dinero del exterior para continuar siendo la liga más poderosa y rica del mundo.

La competición inglesa ha renovado su acuerdo con ESPN para la emisión del torneo en Sudamérica y el Caribe: el gigante audiovisual deportivo pagará u$s 607.000.000 durante el próximo ciclo, que finaliza en 2031, un 25% más respeto al ciclo actual,

La Premier League informó a sus clubes sobre este nuevo acuerdo durante una reunión de accionistas, destacando que el incremento en uno de sus mercados extranjeros más importantes demuestra que el valor de sus derechos televisivos internacionales continúa en ascenso, a pesar de la estabilidad del mercado doméstico.

Este incremento va en línea con el plan de la Premier, y del resto de grandes ligas del fútbol europeo, por revalorizar notablemente sus contratos internacionales de televisión.

Por otro lado, tras la pandemia, la liga ya logró otro importante hito en Estados Unidos, donde dobló el valor de sus derechos audiovisuales. NBC se comprometió a pagar u$s 2.700.000.000 de hasta 2028. Ahora, con el Mundial a la vuelta de la esquina, la competición confía en volver a lograr una fuerte revalorización en este mercado estratégico para el fútbol europeo.

La liga inglesa tiene expectativas de obtener un aumento significativo en los derechos de transmisión en Estados Unidos, cuyo contrato actual con NBC Sports expira en 2028 y está valorado en u$s 510.000.000 anuales.

enzo fernandez Enzo Fernández, una de las figuras argentinas que juegan en la liga inglesa y que se podrá seguir viendo cada fin de semana en Argentina y Sudamérica, tras la próroga de contrato hasta 2031 entre la Premier League y ESPN.

Un 25% más por la TV internacional que por la local

La noticia del nuevo acuerdo en Sudamérica y el Caribe llega en un momento estratégico, ya que, aunque el interés en el extranjero no deja de crecer, el valor individual de cada partido televisado en el Reino Unido ha caído aproximadamente un 10%.

En el ciclo actual, la venta internacional de los derechos de la liga aporta u$s 2.830.000.000 al negocio de la Premier League cada temporada, frente a los u$s2.260.000.000 del acuerdo con Sky, TNT y BBC en Reino Unido.

Esto significa que la liga inglesa ya obtiene un 25% más de facturación por la comercialización de sus derechos audiovisuales en el extranjero que a nivel nacional. Un porcentaje que, a priori, y vistos los últimos acuerdos, como éste de ESPN en Sudamérica, debería ampliarse en el próximo ciclo.

La Premier estudia emitir los 380 partidos en directo

La caída del valor por partido en las islas británicas ha reabierto un debate histórico: el fin del «blackout» de las 3:00 p.m. de los sábados.

Actualmente, esta norma prohíbe la emisión de fútbol en directo en esa franja horaria para proteger la asistencia a los estadios de categorías inferiores. Sin embargo, Richard Masters, CEO de la Premier League, y los directivos de Sky Sports ya admiten que "la conversación está sobre la mesa". El objetivo es que las audiencias del Reino Unido puedan acceder a los 380 partidos por temporada, algo que ya ocurre en los mercados internacionales.

Aunque Masters insiste en que cualquier decisión se tomará de forma conjunta con la FA y la EFL, todo parece indicar que la Premier va hacia una clara apertura total del calendario televisivo.

Con la renovación de los derechos en el Reino Unido prevista para 2029, la liga ya prepara el terreno para compensar la caída de ingresos unitarios aumentando el volumen de oferta. Mientras tanto, el acuerdo con ESPN garantiza que el flujo de caja siga siendo constante, permitiendo que la Premier mantenga su hegemonía económica global frente a la amenaza de otras ligas europeas.