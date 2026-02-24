SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

24 de febrero 2026 - 13:44

Viral: en el fútbol de Turquía le dieron un pelotazo a una gaviota y un jugador tuvo que reanimarla con RCP

Un hecho sin precedentes se dio en el fútbol turco, ya que un pelotazo interceptó a un ave y la dejó clinicamente muerta por unos segundos.

Un partido del ascenso del fútbol de Turquía se convirtió en una anécdota por un hecho que trascendió el deporte. En cuestión, un pelotazo alcanzó a una gaviota y la dejó moribunda. Allí, un jugador se acercó al momento para hacerle reanimación.

En el video, que se hizo viral en cuestión de minutos, se ve cómo el jugador quiere reanudar el juego con un pelotazo, con la mala fortuna de que la trayectoria de la pelota impactó de lleno sobre el animal que cayó desplomado al césped.

De inmediato, Gani Çatan, capitán del equipo, obligó a que se interrumpa el partido y comenzó con el proceso de reanimación cardiopulmonar (RCP) para salvarle la vida a la gaviota.

“Los ojos de la gaviota empezaron a moverse, así que continué. Luego se recuperó un poco y le dimos agua. Había un equipo médico cerca. La llevé y la cargué con mis propias manos”, indicó el jugador a la agencia Anadolu.

“Perdimos el campeonato, pero es maravilloso haber ayudado a salvar una vida. Esto fue más importante que el campeonato”, retrató Çatan, el héroe de la jornada.

