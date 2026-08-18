¿Los Lakers cambian de dueño?: la venta de las acciones y la interna familiar que pone en riesgo el cargo de Jeanie Buss + Agregar ámbito en









La familia que controló la franquicia durante décadas confirmó el acuerdo y destacó su vínculo con el equipo y sus aficionados tras la salida de Jeanie Buss de la conducción. La relación había comenzado en 1979, temporada en que el equipo angelino salieron campeones.

Archivo. Jeanie Buss busca detener la venta de la participación accionaria de su familia en Los Lakers.

La familia Buss confirmó la venta de las acciones restantes de Los Angeles Lakers al grupo encabezado por Bob Iger, en una operación que completa el traspaso de la histórica franquicia de la NBA: "Hemos decidido, como familia, vender las acciones restantes del Fideicomiso Familiar Buss al grupo de Bob Iger como parte de la transacción pendiente", señala el comunicado oficial que confirmó el acuerdo.

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La familia agregó: "Amamos a los Lakers y a sus aficionados, y seguiremos apoyando a Los Ángeles; pero ha llegado el momento de aprovechar esta oportunidad para seguir adelante y retirarnos con dignidad mientras aún podemos".

La familia Buss todavía conservaba el 17,8% de Los Angeles Lakers, un paquete que quedó en el centro de las negociaciones con Bob Iger y Joshua Kushner, según consignó Los Angeles Times. La operación se suma a la venta previa de Los Angeles Lakers por parte de la familia Buss a Walter por u$s10.000 millones.

Sin embargo, Jeanie Buss, hija del histórico propietario Jerry Buss, quién se desempeña como gobernadora y CEO de la franquicia y que integraba el fideicomiso familiar junto con sus cinco hermanos, busca impugnar la venta en un escándalo familiar que puede tener fuertes implicancias en la franquicia. De perder su participación societaria, la mujer podría perder su puesto al frente del equipo liderado por Luka Doncic.

Jerry Buss había adquirido la franquicia en 1979 y permaneció al frente de la organización hasta su fallecimiento. Tras su muerte, Jeanie Buss asumió la presidencia y continuó vinculada a la conducción de la franquicia.

Jerry Buss había adquirido la franquicia en 1979. @X.com La interna por las acciones de los Lakers La operació abrió una disputa entre los herederos de Jerry Buss y puso en duda la continuidad de Jeanie Buss como principal autoridad de la franquicia. La ejecutiva cuestionó la validez de una votación familiar que habilitaría la venta de las acciones. A través de su abogado, sostuvo que la operación no podía concretarse sin el aval de todos los fideicomisarios, entre ellos ella misma y sus hermanos menores, Janie Buss y Joey Buss. Según Los Angeles Times, Jeanie Buss advirtió que avanzar con la operación en esas condiciones podría implicar un incumplimiento de las obligaciones legales de quienes administran el fideicomiso e incluso un desacato judicial. El conflicto también tiene consecuencias sobre su posición dentro de la NBA. El reglamento de la liga establece una participación mínima del 15% para ocupar la gobernación de una franquicia. Por eso, si la familia Buss vende la totalidad de su participación, Jeanie Buss dejaría de alcanzar ese porcentaje y perdería la posibilidad de continuar en ese cargo.