El MotoGP regresa a Buenos Aires tras 28 años y el Gálvez avanza en su transformación

El Autódromo Oscar y Juan Gálvez acelera su renovación con vistas al regreso de la competencia en 2027. Valentín Perrone recorrió las obras que ya alcanzan el 60% de avance.

La Ciudad de Buenos Aires volverá a recibir al MotoGP después de 28 años , con un proyecto que no solo marca el regreso de la categoría, sino también una profunda transformación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez. Las obras avanzan de manera constante y ya muestran un 60% de ejecución , con la mirada puesta en la temporada 2027.

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En este contexto, el piloto argentino de Moto3, Valentín Perrone , visitó el circuito y recorrió las instalaciones en pleno proceso de modernización, en una obra que también contempla estándares internacionales para otras competencias de élite.

El histórico autódromo porteño atraviesa una de las reformas más importantes de su historia reciente. Actualmente, ya se encuentra finalizada la estructura del edificio de boxes, la torre de control y el paddock, mientras continúan los trabajos en cerramientos y sectores complementarios.

También se avanza con la pavimentación de calles internas de servicio, el desarrollo de drenajes superficiales y la construcción de pianos de hormigón que delimitan el trazado.

La pista, por su parte, ya está prácticamente definida, con un 98% de nivel de avance , y las pruebas de asfalto comenzarán en el corto plazo.

Un proyecto que también mira a la Fórmula 1

La transformación del circuito no se limita al MotoGP. El rediseño también está pensado para una eventual llegada de la Fórmula 1 a Buenos Aires.

Uno de los cambios centrales es la modificación del sector del kartódromo, que será desarmado y reubicado, permitiendo extender la recta opuesta y sumar una nueva horquilla dentro del trazado.

Valentín Perrone nació en 2007 en Cataluña, hijo de madre española y padre argentino. A pesar de su formación europea, compite bajo bandera argentina y es una de las figuras emergentes del motociclismo nacional.

De esta forma, el circuito contará con dos configuraciones principales:

MotoGP: 4,3 kilómetros y 14 curvas

Fórmula 1: 4,87 kilómetros y 15 curvas

Perrone, la joven promesa argentina en el Mundial

Valentín Perrone nació en 2007 en Cataluña, hijo de madre española y padre argentino. A pesar de su formación europea, compite bajo bandera argentina y es una de las figuras emergentes del motociclismo nacional.

En 2024 logró destacarse en la Red Bull MotoGP Rookies Cup, donde finalizó tercero en la clasificación general. Ese rendimiento le abrió las puertas del Campeonato del Mundo de Moto3, donde actualmente compite con el equipo Red Bull KTM Tech3.

Durante su visita al Gálvez, el piloto valoró el avance de las obras y expresó su ilusión de poder competir en el futuro en el circuito porteño.

Regreso histórico y fuerte impacto económico

El MotoGP ya tuvo presencia en Buenos Aires en diez ediciones entre 1961 y 1999. Su regreso en 2027 no solo representa un hito deportivo, sino también una oportunidad económica de gran escala.

Se estima que el evento podría generar un impacto cercano a los 150 millones de dólares, con fuerte impulso en sectores como hotelería, gastronomía, transporte y servicios. Además, se enmarca dentro del objetivo de posicionar a la Ciudad como Capital Mundial del Deporte.

Desde el Gobierno porteño destacaron que el regreso del MotoGP permitirá volver a ubicar a Buenos Aires en el calendario internacional de las principales competencias del motociclismo.

Los trabajos están a cargo de AUSA junto a la firma Tilke Engineers & Architects, especializada en circuitos internacionales. Las obras comenzaron en enero y se proyecta su finalización hacia fin de año, con la expectativa de devolverle al Gálvez un rol protagónico en el deporte motor mundial.