Ranking de inflación: qué provincias sufrieron los aumentos de precios más fuertes + Agregar ámbito en









La evolución de los precios mostró dinámicas muy heterogéneas a lo largo del país, con distritos que sobrepasaron el índice nacional, y otros dónde el IPC retrocedió. Los detalles, en la nota.

El índice general subió al 2,1%, cortando una tendencia descendente, con diferencias provinciales marcadas. Ámbito

La inflación de julio marcó un 2,1%, registrando una ligera aceleración de 0,2 puntos porcentuales en comparación con el mes previo. Con este resultado, el índice cortó el trayecto descendente que venía sosteniendo en el último trimestre. Pese a la cifra general, la evolución del IPC tuvo dinámicas muy heterogéneas entre las distintas provincias.

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Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el ritmo de los precios anotó un avance interanual del 33,8%, al tiempo que la inflación acumulada entre enero y julio de 2026 alcanzó el 19,3%. A su vez, un informe elaborado por la consultora Politikon Chaco, señaló que siete provincias exhibieron una aceleración en la velocidad de crecimiento del IPC respecto a junio.

El detalle del ranking La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) encabezó el ranking de inflación provincial en julio con una suba del 2,9%, superando ampliamente el promedio nacional. A CABA le siguieron Río Negro, con un incremento mensual del 2,6%, y Neuquén, que alcanzó el 2,3%. Jujuy igualó el promedio nacional con una variación del 2,1%. En la otra orilla, San Luis presentó la menor inflación del mes, con solo 1,3%.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) lideró con un 2,9%, seguida por Río Negro (2,6%) y Neuquén (2,3%). GCBA CABA (+1,1 puntos) y Río Negro (+0,9 puntos) encabezaron las aceleraciones del IPC. Por su parte, Chaco no mostró cambios frente al mes anterior y solo Córdoba y San Luis lograron ralentizar levemente el ritmo inflacionario.

En el acumulado de enero a julio de 2026, Neuquén lideró el ranking con un incremento de precios del 20%. Un escalón más abajo se ubicaron Chaco (19,7%), junto a CABA, Santa Fe y Jujuy, que registraron una suba coincidente del 19,4%. En el otro extremo, Río Negro anotó la inflación acumulada más baja del período, ubicándose en el 16,3%.

Observando la comparación interanual, el IPC nacional subió un 33,8% respecto a julio del 2025. Solo Neuquén (36,9%) y Santa Fe (34,0%) superaron ese promedio. El resto de las provincias registró aumentos menores. Río Negro lideró la baja con un 27,9% interanual, consolidándose como la única provincia por debajo de la barrera del 30%. Menor inflación: San Luis registró el menor aumento provincial con solo 1,3% en julio. Ministerio de Turismo y Cultura de San Luis Diferencia por rubros A su vez, las diferencias regionales también se reflejaron en los rubros que impulsaron la suba de precios. En CABA, el rubro “Recreación y Cultura” lideró los aumentos con un 5,8%. En Chaco, el mayor incremento se dio en “Vivienda y Servicios Públicos” con un 4,5%. En Santa Fe, el mismo segmento de vivienda y servicios alcanzó un alza del 4,1%. Además, el desglose del Indec por sectores destacó que en las regiones de GBA, Noreste, Noroeste, Pampeana y Patagonia, el mayor aporte a la inflación mensual provino de alimentos y bebidas no alcohólicas, producto de subas en verduras, productos lácteos y panificados. En Cuyo, la incidencia principal correspondió a la división Transporte, debido a aumentos en transporte público y en el funcionamiento de equipos de transporte personal.

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