Lionel Scaloni alcanzará un nuevo hito al frente de la Selección argentina cuando dirija este viernes ante Cabo Verde su partido número 100 como entrenador de la Albiceleste. La cifra resume un ciclo que cambió la historia reciente del seleccionado y que ya se convirtió en uno de los más exitosos de todos los tiempos.
Los números de Lionel Scaloni rumbo a los 100 partidos con la Selección argentina: títulos, goles y efectividad
El duelo ante Cabo Verde marcará el centenar de encuentros del entrenador, que transformó a la Albiceleste con récords y una identidad propia.
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Cuando asumió el cargo en 2018, pocos imaginaban que el exdefensor nacido en Pujato terminaría construyendo un equipo que recuperó el protagonismo internacional. Con cuatro títulos, una identidad de juego consolidada y una generación que volvió a ilusionar a los argentinos, Scaloni llegará al centenario de partidos en plena disputa del Mundial 2026.
El balance de sus primeros 99 encuentros refleja la magnitud del proceso. La Selección ganó 72 partidos, empató 18 y perdió apenas nueve, con 206 goles convertidos y solo 50 recibidos, números que le permiten alcanzar un 78,8% de efectividad, uno de los registros más altos entre los entrenadores más importantes de la historia argentina.
Los números que explican la era Scaloni
Más allá de los resultados, el ciclo de Scaloni se consolidó por su capacidad para construir un grupo competitivo y sostener un alto rendimiento durante varios años. El entrenador consiguió que Argentina volviera a pelear cada competencia importante y recuperara el protagonismo perdido durante la década anterior.
En total, dirigió 99 partidos, con el siguiente balance:
- 72 triunfos
- 18 empates
- 9 derrotas
- 206 goles a favor
- 50 goles en contra
- 78,8% de efectividad
Esos números lo ubican entre los entrenadores con mejores registros de la historia de la Selección y reflejan la regularidad de un equipo que se mantuvo competitivo en Eliminatorias, Copa América, Finalissima, Mundial y amistosos internacionales.
Cuatro títulos que cambiaron la historia
El legado de Scaloni no se explica únicamente por las estadísticas. Su ciclo devolvió a la Argentina a la cima del fútbol mundial luego de décadas marcadas por finales perdidas y frustraciones.
Los títulos obtenidos fueron:
- Copa América 2021
- Finalissima 2022
- Copa del Mundo Qatar 2022
- Copa América 2024
La conquista del Mundial de Qatar representó el punto más alto del proceso y permitió que la Selección consiguiera su tercera estrella, además de terminar con una espera de 36 años sin títulos mundiales.
Un ciclo que sigue escribiendo capítulos
El partido frente a Cabo Verde no solo abrirá la fase eliminatoria del Mundial 2026 para la Selección argentina. También marcará un nuevo capítulo en una etapa que modificó el lugar del equipo en el fútbol internacional.
Scaloni llegará al encuentro número 100 con la posibilidad de seguir ampliando un legado que trascendió los trofeos. Durante estos años consolidó una base de futbolistas, promovió nuevos talentos y construyó un grupo que recuperó la conexión con los hinchas.
Lejos de conformarse con lo conseguido, el entrenador afrontará este nuevo hito con el mismo objetivo que lo acompañó desde el comienzo: seguir compitiendo al máximo nivel. Y el Mundial 2026 aparece como una nueva oportunidad para extender una era que ya ocupa un lugar privilegiado en la historia de la Selección argentina.