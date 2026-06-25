Cabo Verde, la isla que desafió la lógica y se convirtió en la gran sorpresa del Mundial 2026

Con apenas poco más de 500.000 habitantes, el archipiélago africano empató con España y Uruguay en sus dos primeros partidos y quedó a un paso de la clasificación. Detrás del fenómeno hay una historia de diáspora, identidad y un proyecto que transformó a una selección periférica en una de las revelaciones del torneo.

Cabo Verde hizo historia en su primer Mundial y se ganó un lugar entre las revelaciones del torneo.

Hubo un tiempo en que Cabo Verde aparecía apenas como una línea perdida en el mapa del fútbol africano. Era un equipo de un país pequeño, nacido en un archipiélago de poco más de 500.000 habitantes, sin tradición mundialista y lejos de los grandes escenarios donde históricamente se escribieron las grandes historias del fútbol.

Pero el Mundial 2026 empezó a cambiar esa imagen. El empate sin goles ante España en el debut y la igualdad frente a Uruguay en la segunda jornada fueron la confirmación de un proceso que llevaba años construyéndose lejos de los focos. Cabo Verde llegó a la Copa del Mundo con una identidad definida, una estructura consolidada y un grupo de futbolistas preparados para competir.

Detrás de esos puntos históricos hay una geografía y una herencia que exceden lo deportivo. Este pequeño conjunto de islas, ubicado frente a las costas de Senegal, estuvo marcado durante siglos por la influencia portuguesa hasta su independencia en 1975. Su fútbol actual quedó atravesado por esa historia de migraciones, familias separadas por miles de kilómetros y una identidad que logró mantenerse viva lejos del territorio.

Para entender cómo una selección de un territorio tan pequeño logró convertirse en una de las grandes historias del torneo, Ámbito conversó con dos periodistas que siguen de cerca la Copa del Mundo: el español Ladislao Javier Moñino García, redactor superior del diario El País y uno de los enviados a cubrir el torneo, y el uruguayo Martín Franco, periodista que acompaña la actualidad de la selección uruguaya desde Miami.

Durante décadas, la federación caboverdiana, fundada en 1982, convivió con las dificultades propias de un país con una liga local limitada por su geografía y sus recursos. La condición de archipiélago hacía difícil desarrollar una estructura comparable con la de otras selecciones africanas.

Lo que parecía una desventaja terminó transformándose en una oportunidad. Las generaciones nacidas en el exterior comenzaron a formarse en academias europeas y, con el tiempo, varios futbolistas eligieron representar al país de sus padres o abuelos.

El crecimiento de Cabo Verde estuvo directamente ligado a esa búsqueda de identidad fuera de sus fronteras. “Sin dudas es una revelación, pero sobre todo es la confirmación de un proyecto muy serio sostenido por la diáspora”, sostuvo Martín Franco. “Dieciséis de los 26 futbolistas del plantel no nacieron en las islas. Potenciar el equipo con jugadores criados en Europa, pero aferrados al temperamento isleño, dio sus frutos”.

La estrategia permitió ampliar la base de futbolistas disponibles sin perder el vínculo con las raíces. La formación en academias europeas y la conexión cultural con el archipiélago terminaron formando una selección con un perfil diferente al de otros equipos africanos.

Esa combinación también aparece en el estilo de juego. El equipo reúne preparación táctica, experiencia internacional y una fuerte identificación colectiva. “Tienen mucha influencia del fútbol portugués. Son físicamente fuertes, pero algunos también muy técnicos, fogueados en una liga exigente”, señaló Moñino García.

La presencia de futbolistas acostumbrados a competir en Europa le dio a Cabo Verde una madurez poco habitual para una selección de su tamaño. El equipo dejó de depender únicamente de la resistencia física y construyó una forma propia de competir.

Un equipo construido desde el orden y la madurez

La evolución de Cabo Verde no se explicó solamente por el origen de sus jugadores. También respondió a una identidad futbolística definida.

El entrenador Pedro “Bubista” Brito logró darle forma a un equipo compacto, disciplinado y capaz de adaptarse a rivales de mayor historia. La clasificación al Mundial, después de terminar primero en su grupo de las Eliminatorias africanas por encima de selecciones como Camerún, fue la confirmación de ese crecimiento.

Pedro “Bubista” Brito Pedro “Bubista” Brito moldeó un equipo compacto que compite sin complejos ante las potencias.

Ante España, Cabo Verde resistió el dominio de la pelota y sostuvo un bloque defensivo que incomodó durante los 90 minutos. Frente a Uruguay mostró otra versión: además de defender, consiguió lastimar y convirtió dos goles ante una selección campeona del mundo.

El funcionamiento colectivo se convirtió en una de sus principales virtudes. “Es una estructura madura que no improvisa tácticamente. Son muy aplicados a las necesidades del partido y ganan casi siempre las pelotas divididas”, afirmó Franco.

El periodista uruguayo fue más allá y ubicó este fenómeno dentro de una transformación más amplia del fútbol mundial: “El fútbol globalizado en países con biotipos físicos aptos está emparejando el mapa del mundo. Los mundiales ya no serán un reparto exclusivo de las potencias históricas de siempre”.

El Mundial que confirmó un crecimiento silencioso

Aunque para buena parte del público internacional la aparición de Cabo Verde parece una sorpresa repentina, el recorrido empezó mucho antes. La selección ya había dado señales en la Copa Africana de Naciones, donde alcanzó los cuartos de final en 2013 y volvió a repetir esa actuación una década más tarde.

Fueron pasos pequeños, pero fundamentales para construir experiencia y confianza.

cabo verde (3) El crecimiento iniciado en 2013 encontró su punto máximo con la llegada al Mundial.

La clasificación al Mundial terminó de consolidar ese proceso. Lo que parecía una excepción empezó a transformarse en una tendencia: una selección de un país pequeño capaz de competir contra rivales con una historia mucho más grande.

El rendimiento en las primeras jornadas también modificó los cálculos del grupo. La sorpresa quedó resumida en una frase de Moñino García: “Dos empates ante campeones del mundo era algo impensable. Tanto España como Uruguay veían a Cabo Verde como un trámite para engrosar la diferencia de goles. Ahora el panorama se les complicó de cara a la clasificación”.

España y Uruguay llegaron al Mundial con la expectativa de sumar frente a un rival considerado accesible. Cabo Verde terminó obligándolos a replantear sus escenarios.

“Si logran vencer a Arabia Saudita, un escenario totalmente posible por lo demostrado, podrían clasificar como primeros de grupo”, agregó el español. “Sería un bombazo absoluto para el cuadro principal, porque de manera indirecta podrían propiciar un cruce prematuro y explosivo entre Argentina y España en los dieciseisavos de final si los europeos avanzan en el segundo lugar”.

Más allá del fútbol: una historia de identidad

El impacto de esta selección no estuvo solamente en los puntos obtenidos. También existe una dimensión social detrás de un grupo formado por jugadores que crecieron lejos de la tierra que representan.

Muchos nacieron en Europa, aprendieron otros idiomas y se formaron en sistemas deportivos diferentes. Sin embargo, encontraron en Cabo Verde un vínculo con una historia familiar que nunca desapareció.

La campaña también expuso una discusión más amplia sobre la relación entre fútbol, migración e identidad. “Se esperaban grandes goleadas en este nuevo Mundial de 48 equipos, pero estas selecciones compiten con una dignidad enorme. Muchos de estos chicos juegan para reivindicar a los suyos frente a la mirada prejuiciosa que suele haber en Europa hacia la inmigración. Salen a la cancha a demostrar que la mayoría de los inmigrantes son personas que buscan ganarse la vida honestamente”, explicó García.

El recorrido de Cabo Verde terminó convirtiéndose en una historia que excedió los resultados. La camiseta nacional funcionó como un punto de encuentro entre generaciones criadas en lugares distintos pero unidas por un mismo origen.

La mística del veterano y una selección que ya hizo historia

El camino del Mundial dirá hasta dónde puede llegar Cabo Verde, pero la narrativa del torneo ya incorporó a sus protagonistas. En el centro aparece Vozinha, el arquero de 40 años que pasó de ser un nombre desconocido para muchos aficionados a convertirse en uno de los símbolos de la campaña.

vozinha cabo verde arquero Vozinha, el arquero de 40 años que se convirtió en símbolo del histórico Cabo Verde. @futbolnamass

A su lado aparecen referentes como Ryan Mendes y jóvenes como Hélio Varela, que representan una generación capaz de combinar experiencia, juventud y ambición.

“El solo hecho de estar peleando la clasificación con chances reales de liderar el grupo ya convierte a Cabo Verde en la historia más hermosa del torneo, hay un valor humano conmovedor detrás de este plantel”, concluyó Moñino.

Cabo Verde todavía tiene capítulos por escribir. Pero, más allá de lo que ocurra en la última jornada, ya consiguió algo que parecía improbable hace apenas unos años: dejar de ser una selección periférica para convertirse en una de las historias centrales del Mundial.

En un torneo dominado históricamente por gigantes, un pequeño archipiélago africano encontró la forma de desafiar la lógica y demostrar que, incluso en el fútbol moderno, todavía hay espacio para quienes llegan desde los márgenes.