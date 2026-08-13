Lanús–Independiente se jugará sin visitantes por temor a incidentes

La presencia de hinchas del “Rojo” había sido habilitada y APreViDe daba las garantías para realizar el operativo. Sin embargo, las autoridades dieron marcha atrás en la medida por seguridad.

El partido entre Lanús e Independiente , que se disputará el próximo lunes desde las 17 en el estadio Néstor Díaz Pérez por la quinta fecha del Torneo Clausura , finalmente se jugará sin público visitante.

Pese a que Lanús había dispuesto 5.000 localidades para los simpatizantes del “Rojo” y APreViDe consideraba que estaban dadas las condiciones de seguridad, luego de un pedido o sugerencia proveniente de la propia dirigencia de Independiente ante el temor de que pudieran producirse incidentes.

La determinación representa un cambio de escenario absoluto en cuestión de horas, debido a que Lanús había puesto a disposición 5.000 entradas generales para los hinchas de Independiente, a un valor de 100.000 pesos cada una.

La posibilidad de recibir a la parcialidad visitante estaba sujeta a la aprobación de los organismos correspondientes y APreViDe estaba en condiciones de brindar las garantías necesarias para llevar adelante el operativo de seguridad.

Sin embargo, la delicada situación institucional y deportiva de Independiente provocó un cambio de postura. Desde sectores de la conducción del club de Avellaneda transmitieron su preocupación por la posibilidad de incidentes y sugirieron que sus propios hinchas no fueran habilitados para viajar a Lanús.

El contexto terminó siendo determinante: Independiente viene de sufrir una goleada 4-0 frente a Atlético Tucumán y quedar eliminado de la Copa Argentina, resultado que derivó en la salida de Gustavo Quinteros y profundizó el enojo de los simpatizantes.

La tensión alrededor del plantel y de la Comisión Directiva aumentó considerablemente durante las últimas horas y, ante ese panorama, la dirigencia prefirió evitar la movilización de miles de hinchas hacia "La Fortaleza", aun cuando desde el área de seguridad bonaerense no existía una objeción determinante para realizar el encuentro con ambas parcialidades.

La medida resulta llamativa porque Independiente todavía no había participado durante este Clausura de las experiencias con público visitante impulsadas progresivamente en distintos partidos de Primera División.

Lanús había cambiado inicialmente su postura y abierto la posibilidad de recibir a los simpatizantes del “Rojo”, en un estadio con capacidad suficiente para separar a ambas parcialidades.

Finalmente, Independiente deberá visitar a Lanús sin el acompañamiento de su gente, en un encuentro que llegará pocos días después de la eliminación de la Copa Argentina y en medio de una de las semanas de mayor tensión del club durante la temporada.