El hijo de Miguel Ángel Russo reveló que Riquelme cumplió el último deseo de su padre: "Gracias eternas"

Ignacio Russo compartió un video con imágenes de su padre, agradeciendo al presidente de Boca y al club por el gesto. “No nos va a alcanzar la vida”, expresó.

En medio del profundo dolor por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo , su hijo Ignacio compartió un conmovedor video en sus redes sociales para homenajear a su padre y revelar el rol fundamental que tuvieron Juan Román Riquelme y todo Boca en sus últimos momentos.

A través de una serie de placas negras con texto blanco, la familia expresó su gratitud por un gesto que cumplió el "último deseo" del histórico entrenador.

Musicalizado con la icónica canción "El amor después del amor" de Fito Páez , el video intercala imágenes de la exitosa carrera de Russo, mostrando momentos de gloria, festejos y el cariño de los hinchas.

, Ignacio Russo, hijo de Miguel y autor del gol en el empate de Tigre ante Newell's, subió un video en su cuenta de Instagram en honor a su padre, donde repasa su carrera deportiva… pic.twitter.com/6khWFsEovc

Sobre el final del clip, aparecen una serie de mensajes de profundo agradecimiento que revelan la importancia que tuvo el club de la Ribera en los días finales del entrenador.

"Un agradecimiento especial a Román y a todo Boca Juniors por haber cumplido su último deseo", se lee en una de las placas, sin dar mayores detalles sobre cuál fue esa voluntad final, pero dejando en claro la cercanía y el apoyo incondicional del presidente de Boca.

La familia también extendió su gratitud a todos los que acompañaron en el difícil momento. "Agradecemos de manera eterna todas las muestras de cariño y afecto hacia Miguel. Es increíble el amor que le tienen. No nos va a alcanzar la vida para dar las gracias por todo lo que vivimos", expresaron.

Finalmente, el agradecimiento se hizo extensivo al mundo del fútbol en general y a una persona clave en el cuidado de la salud del entrenador: "Gracias a todos los clubes de la Argentina y del mundo que nos hicieron llegar sus condolencias. Y a Guillermo Bortman, médico de Boca Juniors".

El emotivo posteo se llenó rápidamente de mensajes de apoyo y cariño de hinchas de todos los clubes, recordando el legado de un entrenador que dejó una huella imborrable en el fútbol argentino.