Javier Milei y Diego Santilli cierran campaña de La Libertad Avanza en Ezeiza

La mesa bonaerense de La Libertad Avanza se reunirá este lunes a partir de las 15 para ultimar los detalles del acto de cierre de la campaña bonaerense previsto para el miércoles de la semana próxima en Ezeiza con la presencia de Javier Milei y Diego Santilli , primer candidato a diputado nacional.

En el encuentro no estará Karina Milei, quien viaja junto al Presidente rumbo a Washington con la comitiva que participará este martes de un almuerzo de trabajo junto a Donald Trump, en el marco de las negociaciones para anunciar el paquete de salvaje financiero de Estados Unidos al país que consistiría en un swap de u$s 20 mil millones.

Se sentarán entonces a la mesa bonaerense Santilli junto al jefe bonaerense del PRO, Cristian Ritondo , el intendente ahora libertario de Tres de Febrero, Diego Valenzuela y Sebastián Pareja , titular de LLA en la provincia y brazo político de Karina Milei en ese distrito.

El acto de cierre en Ezeiza marcará además el regreso de Milei a la estratégica tercera sección electoral, principal bastión electoral del peronismo . El Presidente había encabezado una caravana en Lomas de Zamora a fines de agosto como parte de la campaña para los comicios locales desdoblados del pasado 7 de septiembre que debió ser interrumpida abruptamente en medio de agresiones a la comitiva de La Libertad Avanza que obligaron a evacuar a Milei, su hermana y hasta a José Luis Espert , quien debió huir en una moto sin el casco puesto.

La tercera sección , que incluye municipios donde mandan intendentes peronistas como Lomas de Zamora, Matanza, Almirante Brown, Quilmes, Florencio Varela, Avellaneda y Ezeiza, entre otros se presenta como un territorio electoral hostil para la Casa Rosada donde Fuerza Patria se impuso con 53,93% de los votos en las legislativas provinciales del 7 de septiembre casi duplicando a La Libertad Avanza que obtuvo apenas 28,48% de los sufragios en las urnas.

Milei ya había estado el 2 de octubre en el penal de Ezeiza junto a Patricia Bullrich y su gabinete para presentar la reforma del Código Penal de la Nación en lo que fue el último acto de José Luis Espert antes de renunciar a la candidatura a diputado nacional envuelto en un escándalo por haber recibido pagos de de parte del empresario Federico "Fred" Machado, detenido y extradito a Estados Unidos en el marco de una causa por narcotráfico.

La Libertad Avanza en la primera sección

Pero la campaña libertaria intentará no descuidar tampoco la primera sección, donde también cayo derrotada ante el peronismo de Fuerza Patria que lidera Axel Kicillof, y con ese objetivo Milei encabezará un acto este jueves en Tres de Febrero con Santilli tras su regreso del viaje a Estados Unidos junto a su hermana Karina, y los ministros Patricia Bullrich y Luis "Toto" Caputo. En la primera sección la boleta de LLA estuvo encabezada por Valenzuela, el primero y por ahora único intendente del PRO en afiliarse al partido de los hermanos Milei, uno de los jefes comunales de mayor confianza del Presidente y con aspiraciones a pelear por la gobernación en 2027.

El viernes, Milei y Santilli encabezarán una actividad en Pergamino, segunda sección electoral, otro bastión del PRO donde el intendente local, Javier Martínez optó por no formar parte de la alianza con La Libertad Avanza. Se trata de un jefe comunal cercano a Jorge Macri y que está alineado políticamente con Daniel "Tano" Angelici, quien rechazó integrar la boleta violeta de los hermanos Milei y se sumó al armado seccional "Hechos" de Manuel Passaglia de San Nicolas.

Cierre con Diego Santilli

El cierre bonaerense será el miércoles 22 en Ezeiza, un día antes del cierre de campaña nacional que tendrá a Milei, a Santilli y parte de su gabinete en la provincia de Córdoba. La errática estrategia de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires tuvo al narco escándalo de José Luis Espert en el centro de la escena con Javier Milei sosteniendo al "Profe" a pesar del veto cruzado de su hermana Karina, de Santiago Caputo y hasta del PRO de Mauricio Macri hasta que la imposibilidad de mostrar al entonces primer candidato se volvió insostenible.

La crisis política que desató Espert amenazaba con contagiar a las compañas en otros distritos y exponer a La Libertad Avanza a un apocalipsis electoral en de cara al 26 de octubre que ponía en riesgo la gobernabilidad del Presidente en medio de las delicadas negociaciones con Washington para acceder a un rescate financiero. En ese contexto, este fin de semana, en entrevista con Ámbito, Santilli advirtió que "hace falta reforzar la gobernabilidad y tender puentes de diálogos con otros sectores, con los gobernadores, con sectores fuera de La Libertad Avanza".