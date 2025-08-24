Histórico triunfo de Los Pumas ante los All Blacks en la Argentina: la reacción de los medios de Nueva Zelanda







La victoria argentina por 29-23 en el estadio de Vélez significó la primera victoria argentina sobre Nueva Zelanda en su propio territorio.

Los Pumas hicieron historia ante Nueva Zelanda

El reciente enfrentamiento entre Los Pumas y los All Blacks en Buenos Aires dejó una marca imborrable en la historia del rugby argentino. La victoria argentina por 29-23 en el estadio de Vélez significó el primer triunfo de Argentina sobre Nueva Zelanda en su propio territorio, sumando la cuarta en el historial entre ambos seleccionados. El partido, intenso y físico, estuvo marcado por la escasez de espacios para los backs y un contacto constante que incluso neutralizó el tradicional haka.

La repercusión en Nueva Zelanda fue inmediata y crítica. El portal Stuff destacó que “Los All Blacks, indisciplinados, sufren su primera derrota ante Los Pumas en Argentina” y afirmó que el equipo argentino “mereció plenamente su éxito”, mientras que los visitantes enfrentan “una montaña de trabajo por delante”.

Histórico triunfo de Los Pumas ante los All Blacks sacude a la prensa neozelandesa Por su parte, 1News resaltó que “una Argentina inspirada venció por primera vez en su estadio a los All Blacks, pero la mala disciplina de los visitantes, reflejada en tres tarjetas amarillas, les costó caro”. El New Zealand Herald también subrayó el carácter histórico del encuentro, titulado “Historia para Los Pumas”.

El capitán argentino, Julián Montoya, expresó su orgullo tras la victoria: “Estoy orgulloso por el equipo. Tuvimos buenos momentos en el partido, otros más o menos, pero siempre nos quedamos en la pelea”. El hooker agregó que la clave estuvo en “poner el cuerpo en cada jugada y en cada partido”, recordando además la emotividad del último partido de Nahuel Tetaz Chaparro.

los pumas- La victoria argentina por 29-23 en el estadio de Vélez significó el primer triunfo de Argentina sobre Nueva Zelanda en su propio territorio, sumando la cuarta en el historial entre ambos seleccionados. Este triunfo se suma a una serie de hitos históricos de Los Pumas frente a las grandes potencias: desde las victorias ante Gales (1968), Escocia (1969), Irlanda (1970), Australia (1979), Francia (1985), Italia (1989), Inglaterra (1990) y Sudáfrica (2016), hasta consolidar su capacidad de competir y vencer a los equipos más fuertes del mundo.