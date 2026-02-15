APU de ANSES: cuáles están disponibles en 2026 y cuáles son los montos + Seguir en









Asignaciones de Pago Único: enterate quiénes pueden acceder, los montos actualizados y cuándo se depositan estos pagos únicos en febrero.

Las APU son prestaciones que se cobran una sola vez en momentos clave de la vida familiar.

Las Asignaciones de Pago Único (APU) son prestaciones que la ANSES otorga una sola vez en situaciones puntuales de la vida familiar. Estas ayudas se actualizan periódicamente de acuerdo con los mecanismos de movilidad vigentes y, en 2026, siguen disponibles para quienes cumplen requisitos específicos de ingreso y documentación.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A diferencia de las asignaciones que se cobran mes a mes (como la AUH o el SUAF), las APU se cobran únicamente una vez por evento, por ejemplo, al nacer un hijo, casarse o adoptar, y los montos dependen de la normativa y de los topes de ingresos familiares permitidos.

anses gente personas APU de ANSES: quiénes pueden acceder Las Asignaciones de Pago Único están disponibles para titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH), personas incluidas en el régimen de Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), trabajadores registrados y otros beneficiarios que cumplan con los requisitos de ingresos familiares y documentación que exige la ANSES:

APU por Nacimiento: quienes acrediten el nacimiento de un hijo dentro de los plazos que fija el organismo.

APU por Matrimonio: parejas que celebraron matrimonio y presentan la documentación dentro del plazo estipulado.

APU por Adopción: familias que obtuvieron la sentencia judicial de adopción y cumplen los requisitos administrativos. Los requisitos generales incluyen que los ingresos individuales y del grupo familiar no superen un tope máximo fijado por ANSES y que la documentación esté presentada dentro de los plazos que marca la reglamentación (que generalmente va desde 2 meses hasta 2 años desde el hecho que da origen al derecho).

Montos de la APU de ANSES en 2026 Según la Resolución vigente de ANSES, los montos de las principales APU para 2026 son los siguientes (siempre sujetos a los topes de ingresos familiares vigentes):

APU por Nacimiento: ≈ $75.246 (se paga por cada nacimiento que cumple los requisitos).

APU por Matrimonio: ≈ $112.668 (ayuda que se otorga una sola vez a parejas que formalizan su vínculo).

APU por Adopción: ≈ $449.888 (prestación para familias adoptantes una vez que la sentencia es firme). Estos valores pueden variar según la actualización anual de las escalas y los topes de ingresos familiares, que se ajustan periódicamente para acompañar la evolución de la inflación y la Ley de Movilidad vigente. Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos únicos en febrero 2026 Las APU, al ser pagos únicos, no están sujetas a un calendario mensual regular como otras prestaciones; en cambio, se depositan luego de que el trámite es aprobado y la documentación está completa. Para quienes iniciaron o completaron el procedimiento de solicitud en tiempo y forma, la acreditación puede ocurrir durante el mes en que se valida el derecho. Para consultar la fecha exacta de cobro de una APU (por nacimiento, matrimonio o adopción), ANSES ofrece herramientas en línea: Ingresá a Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social y verificá el estado del trámite y la fecha de acreditación.

Utilizá el servicio de Calendario de Pagos de ANSES en la web oficial, seleccionando la prestación correspondiente para ver la fecha estimada de depósito.

Temas ANSES