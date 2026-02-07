Violencia en Milán durante una protesta contra los Juegos Olímpicos de Invierno + Seguir en









Una movilización convocada por organizaciones ambientalistas derivó en fuertes enfrentamientos con la policía en la Plaza Corvetto. Hubo arrestos, uso de gases lacrimógenos y daños en distintos puntos de la ciudad.

La protesta se produjo apenas un día después de la inauguración de los 25.º Juegos Olímpicos de Invierno. Reuters

La organización de los Juegos Olímpicos de Invierno quedó en el centro de la polémica en Milán, luego de una jornada marcada por incidentes, represión policial y detenciones durante una protesta encabezada por grupos ambientalistas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Lo que había comenzado como una marcha pacífica para cuestionar el impacto ambiental y económico del evento deportivo terminó en graves disturbios en el sur de la ciudad, con enfrentamientos directos entre manifestantes y fuerzas antidisturbios.

La manifestación, que reunió a unas 5.000 personas, avanzaba por el recorrido autorizado hasta que un sector intentó desviarse y acceder a una autovía cercana a la Plaza Corvetto. Allí se produjo el primer choque con las fuerzas de seguridad, que bloquearon el paso y respondieron con camiones hidrantes y gases lacrimógenos.

Durante los enfrentamientos, grupos encapuchados lanzaron piedras, escombros, petardos y fuegos artificiales contra los efectivos policiales y vehículos oficiales, lo que elevó la tensión y obligó a dispersar la protesta.

Embed Caos en Milán por protestas contra los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.



Manifestantes lanzaron fuegos artificiales contra la policía en rechazo al impacto ambiental y económico de la cita olímpica. #JuegosOlímpicos #Potestas #milan #MilanoCortinaOlympic2026 pic.twitter.com/NxKfJkDX9P — Noticias Énfasis (@enfasisnoticias) February 7, 2026 Detenidos y daños en barrios del sur Según informó la cadena pública RAI, el saldo preliminar fue de cinco personas detenidas, trasladadas a dependencias policiales para su identificación. Además, se registraron destrozos en el mobiliario urbano y daños materiales en distintos puntos de los barrios de Porta Romana y Corvetto, mientras las autoridades continúan evaluando el alcance de los incidentes.

La protesta se produjo apenas un día después de la inauguración de los 25.º Juegos Olímpicos de Invierno, que se desarrollan en Milán y Cortina d’Ampezzo, con la participación de atletas de 93 países. Embed | URGENTE: Un grupo de manifestantes encapuchados lanza bengalas a la policía al final de una manifestación en Milán, sede de los Juegos Olímpicos, según informes. pic.twitter.com/PwDTDh4iVq — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 7, 2026 En paralelo, el gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni aprobó un nuevo paquete de medidas de seguridad urbana, que incluye la posibilidad de aplicar “retenciones preventivas” a personas consideradas de riesgo antes de manifestaciones públicas. La decisión, tomada tras disturbios recientes en Turín, generó cuestionamientos por parte de sectores opositores y organizaciones de derechos civiles, que advierten sobre un endurecimiento del control policial en el marco de protestas sociales.