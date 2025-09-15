Maligno Torres se consagró campeón Panamericano en BMX Freestyle

El ciclista cordobés José Maligno Torres Gil, campeón olímpico en París 2024, se consagró en el Freestyle Park en los Panamericanos de Lima.

El ciclista José "Maligno" Torres Gil consiguió este domingo el primer puesto en la final del rubro Freestyle del Panamericano de ciclismo BMX , que se disputó en Lima, Perú .

El cordobés, ganador del oro en los Juegos Olímpicos de París , se adjudicó el Panamericano de Ciclismo BMX Freestyle, que se llevó a cabo en el circuito de Costa Verde , en el distrito de San Miguel de la ciudad de Lima.

El ciclista, de 30 años, obtuvo un puntaje de 92 en la prueba final y se llevó la victoria en la capital peruana. En la etapa clasificatoria, el deportista nacido en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra y nacionalizado argentino había registrado 91,33.

¡MALIGNO TORRES, CAMPEÓN PANAMERICANO! El campeón olímpico lo hace de nuevo, llevándose el título panamericano y consolidándose como una leyenda del BMX en nuestra región. ¡Felicidades, Maligno! Este es otro paso en un camino de éxitos. #PanamSports #BMX pic.twitter.com/Ggt9Yraz63

El rider argentino se destacó por su estilo agresivo, la limpieza técnica de sus trucos y la dificultad de las combinaciones, que incluyeron variantes de tailwhip, flair y 540 ejecutadas con precisión milimétrica.

Este triunfo es significativo porque Lima es un lugar especial para Torres, ya que en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 obtuvo la medalla de plata, lo que marcó el primer un hito en su carrera. Su regreso en 2025 como campeón olímpico y su victoria en este campeonato consolidan su liderazgo en el BMX Freestyle panamericano.

Su próxima parada será el Campeonato Mundial UCI, donde buscará repetir su hazaña olímpica en suelo europeo.