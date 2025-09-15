La Academia de Cine dio a conocer la preselección de las películas argentinas para los Premios Oscar y los Premios Goya

Por primera vez, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina realizará una preselección de 4 películas para competir por cada premio.

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina definió que las cuatro películas preseleccionadas para los Premios Oscar son: Algo viejo, algo nuevo, algo prestado de Hernán Rosselli ; La Mujer de la Fila de Benjamín Ávila ; Belén de Dolores Fonzi y Homo Argentum de Mariano Cohn y Gastón Duprat.

En el caso de los premios Goya las seleccionadas son: La Mujer de la Fila , Homo Argentum, Belén y Gatillero de Cris Tapia Marchiori.

El próximo miércoles 24 de septiembre se llevará a cabo el evento donde se darán a conocer dentro de esas nominaciones, cuáles son las películas que representarán finalmente a la Argentina en los Premios Óscar, organizados por la Academia de Hollywood, y en los Premios Goya, otorgados por la Academia de Cine de España.

Las producciones que fueron consideradas para representar al país en los Oscar y los Goya deben fueron estrenadas o tienen previsto su estreno en cines entre el 1° de noviembre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025.

Brasil elige "El agente secreto" con Wagner Moura para competir por el Oscar a mejor película internacional

Brasil seleccionó el thriller ambientado en los años 70 del director Kleber Mendonça Filho, "El agente secreto", como su entrada oficial para la categoría de mejor película internacional en los 98º Premios de la Academia.

La presentación fue anunciada este lunes por la Academia de Cine de Brasil, luego de una decisión tomada por un comité de selección de 15 miembros.

El agente secreto, ganadora del Festival de Cannes y protagonizada por Wagner Moura, protagonista de Narcos, superó a los otros dos contendientes principales, Manas, el debut cinematográfico de Marianna Brennand, y The Blue Trail, una historia de despertar en la vida adulta de Gabriel Mascaró.

Después de ganar el primer Oscar del país por el conmovedor drama del año pasado I'm Still Here de Walter Salles, hasta fines del mes pasado, los expertos y los profesionales de la industria estaban seguros de que el comité presentaría El agente secreto, adquirida por Neon.