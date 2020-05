Maratón de Buenos Aires: pormenores de la cancelación y primeros bosquejos del futuro

“Las razones por las cuales se decidió cancelar las carreras son varias, y creemos que muy evidentes. Estuvimos esperando (y estirando) todo el tiempo posible pero, faltando tres meses para la fecha prevista del 21k y cuatro meses para el maratón, consideramos que ya no hay ninguna opción de realizar las carreras, y mucho menos en las condiciones en las que las hacemos nosotros. Hay una situación prioritaria, que es la salud de la población. Y en estos momentos la situación global, nacional y local a nivel sanitario es incierta, inclusive en nuestro ámbito se ha tornado dramática. Tampoco, ni aún los mayores expertos del país y del mundo saben cómo evolucionará esto”, manifestó Vinker.

Luego, explicó en la Ciudad de Buenos Aires y el GBA se concentran más de 85% de los casos de coronavirus de Argentina y que los expertos aun no saben cómo va a evolucionar: “Dentro de los cálculos más optimistas, no hay ninguna posibilidad de ‘normalización’ de la vida ciudadana para los próximos meses. Y aún así, esa ‘normalización’ será progresiva, en etapas”.

maraton de londres La maratón de Londes fue aplazada para la segunda mitad de 2020. Pixabay

Otro aspecto fundamental para tomar la decisión de cancelar ambos eventos es que los corredores, tanto los populares como los de élite, ya no cuentan con el tiempo suficiente para preparar las competencias: “Cuatro meses para preparar un maratón, y después del drama que estamos viviendo, con toda su carga social, económica, física y psicológica sobre toda la población, no serían suficientes. La preparación de un 21k requiere, al menos, de cuatro meses de afinamiento y el maratón, entre seis y ocho meses mínimo. Por lo tanto, ya no había ninguna posibilidad de que se corriera normalmente”.

Los grandes eventos del atletismo a nivel mundial fueron cancelados para este 2020. La única Major (de las grandes carreras) que se corrió fue la de Tokio, sólo con los atletas de élite. Las maratones de Londres y Boston fueron reprogramadas para la segunda parte del año, aunque están en duda y los organizadores barajan realizarla sólo son profesionales. Hasta la de Berlín, programada para el 27 de septiembre, fue suspendida.

Una preocupación para los atletas inscriptos en los 21k y 42k de Buenos Aires es el tema del reembolso del dinero. El reglamento indica que a los corredores se les mantiene un crédito del 30% para la siguiente edición en caso de suspensión. Sin embargo, teniendo en cuenta el contexto, desde la Asociación Ñandú le confirmaron a Ámbito que todos los que hayan abonado cualquiera de las carreras tendrán su cupo asegurado para 2021 sin tener que abonar ninguna diferencia.

En cuanto a fechas para las ediciones del próximo año, la idea de la organización es respetar los mismos fines de semana programados para 2020. Eso sería, según el calculo de este periodista, el tercer domingo de agosto (22) para la media maratón y el cuarto de septiembre (19) para los 42k.

“Por muchos motivos, principalmente técnicos, se ha demostrado que es el mejor momento para ambas. Por supuesto que, para eso, necesitamos la aprobación del GCBA, que ahora coordina todo el calendario de carreras con los organizadores, y también la ubicación dentro del calendario internacional de World Athletics, ya que ambas pruebas (por su condición de "Bronze Label") están inscriptas allí. Esto significa que tenemos que coordinar para no superponernos con otras pruebas similares, principalmente de la región. Pero, en general, creo que podremos mantener nuestras fechas”, manifestó Vinker.

El futuro de las carreras masivas

En cuanto al futuro de la competencia, el titular de Ñandú prefirió no hacer futurología: “Estamos siguiendo todo lo que pasa en el país y en el mundo. En este momento, estamos hablando de un drama que afecta a millones de personas y donde la prioridad hoy es la salud de nuestra gente, nuestros seres queridos y el retorno a una vida ‘normal’. Muchos pronostican que ‘ya nada será igual´”.

Sin embargo, remarcó que están atentos a lo que se está haciendo en el resto del mundo y las medidas que van tomando los organizadores de carreras: “Algunos organizadores están proponiendo algunos protocolos distintos para el retorno a la actividad, pero se trata de estudios preliminares. Realmente, hasta que no sepamos en qué va a terminar todo esto, no podemos opinar. Pero, por el momento, nuestra idea es que las carreras vuelvan a realizarse en las mismas condiciones que hasta ahora, siempre que tengamos la garantía de que la salud de los participantes, que es la prioridad absoluta, esté garantizada”.

maraton berlin Postal de la Maratón de Berlín, que no se correrá este año. Pixabay

Finalmente, Vinker comentó que la semana pasara participó de una teleconferencia con Sebastian Coe, presidente de World Athletics, y su vice Ximena Restrepo sobre el futuro de las carreras masivas en los países latinoamericanos: “Ellos expresaron algo con lo que coincido. No tiene sentido que esas carreras sean sólo para un grupo de élite o sean algo restrictivo o prohibitivo. Para nosotros, el 21k y el Maratón Internacional son, por un lado, la posibilidad de elevar el nivel técnico del atletismo (principalmente argentino y latinoamericano) y la oportunidad de recibir a grandes figuras internacionales. Pero, fundamentalmente, son una fiesta para que disfruten todos, con sus familiares y amigos, para que tengan un objetivo de bienestar, físico, social, psicológico, y lo puedan cumplir. Así veníamos trabajando y así nos gustaría seguir.