La dura autocrítica de Gallardo tras otra eliminación: "Ha sido un año difícil, hay que poner el pecho"

Sobre el rival añadió: "Fue un digno Patronato, un noble Patronato que, más allá de estar peleando el descenso, son varios partidos ya que propone un juego directo. El equipo va con mucha gente de ataque, queda con hombres atrás, intenta jugar".

En cuanto a la polémica por el claro penal no sancionado por el árbitro Fernando Espinoza, Gallardo respondió: "No quiero hablar de errores arbitrales, hago foco en lo que no pudimos hacer en todo el segundo semestre del año".

"Hay que ponerle el pecho, la desilusión que tenemos nosotros es la que también tiene la gente, de no haber podido concretar ninguno de los objetivos que tuvimos. Ahora a estar tranquilos y serenos para reflexionar y ver cómo seguimos. Siempre nos caracterizamos por ser un equipo autocrítico, de exigencias que nos ponemos nosotros para encarar el año, y no se pudieron cumplir", cerró el DT del 'Millonario'.

"Hoy debemos estar serenos pese a la desilusión que nos invade. No pudimos construir un equipo que dé garantías", admitió Gallardo.

River sumó una nueva frustración en el año luego de la eliminación en octavos de final por Copa Libertadores, cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, la derrota en los dos Superclásicos y la irregular campaña en la Liga Profesional de Fútbol que le da solamente la chance de llegar a la Copa Libertadores del año próximo a través de la Tabla Anual.