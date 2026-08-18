El polémico delantero argentino estaría cerca de regresar al fútbol italiano, ya que un reconocido club de la capital lo quiere sumar a sus filas. El salario que pretende el rosarino.

Mauro Icardi volvería a la liga de Italia luego de seis años: el club que lo pretende

El delantero argentino Mauro Icardi podría regresar este año al fútbol italiano, ya que la Lazio estaría interesada en contar con sus servicios, luego de haber quedado libre y sin la chance de renovar el contrato con el Galatasaray de Turquía.

Así lo dio a conocer la prensa de ese país, que remarcó la necesidad del elenco celeste de sumar un delantero, más aún luego de perder por 2 a 0 ante el Mantova de la Serie B , por la Copa de Italia .

De acuerdo a los trascendidos, la dirigencia de Lazio y los agentes del argentino ya iniciaron conversaciones y estarían bien encaminadas, por lo que el atacante concretaría su vuelta al Calcio, tras seis años. Su último paso allí fue en el Inter, entre 2013 y 2020.

De firmar con el elenco de la capital de ese país, sería el tercer equipo de la Serie A en el que juega, ya que antes del "Neroazzurro" lo había hecho en la Sampdoria (2012-2013).

Para Lazio, Icardi es la prioridad número uno y en caso de no cerrar su llegada irían por Andrea Pinamonti del Sassuolo.

El atacante rosarino habría estado en la mira de varios clubes, entre ellos el Como de Nicolás Paz, el Rayo Vallecano de España, el San Pablo de Brasil y hasta se habló de una posibilidad de recalar en Arabia Saudita.

Sin embargo, nada de eso prosperó y ahora el argentino intentaría sumarse a la Lazio, cuyos dirigentes buscan calmar a los hinchas tras la derrota con el Mantova.

En ese sentido, los directivos del elenco italiano buscarían cerrar cuanto antes la negociación e incluso la idea es no dilatar el pase, ya que no quieren esperar hasta la fecha límite en la que cierra el libro de pases: el 1 de septiembre.

De acuerdo a trascendidos de la prensa italiana, Icardi habría pedido entre cinco y diez millones de euros por temporada, aunque se desconoce si ese dato es cierto, porque todo se mantiene bajo absoluto hermetismo.

Lazio es dirigido por el ex futbolista Gennaro Gattuso, quien no pudo clasificar a la selección de Italia al pasado Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

La entidad romana tiene tres centrodelanteros como el senegalés Boulaye Dia, el serbio Ratkov y el neerlandés Tijjani Noslin. Sin embargo, ninguno es goleador como Icardi, quien en la Sampdoria marcó 11 conquistas en 33 partidos y en el Inter 124 tantos en 219 presencias.

En el elenco "Neroazzurro" fue dos veces máximo artillero de la Serie A, aunque nunca fue campeón de la Liga. Mientras que en el Galatasaray anotó 77 goles en 134 cotejos y logró la Liga turca en cuatro oportunidades, además de dos copas.