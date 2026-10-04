Flavio Briatore asumió el error de Alpine tras el enojo de Franco Colapinto: "No estuvimos a la altura"

El asesor ejecutivo reconoció las fallas del equipo en el GP de Baréin, donde el argentino terminó 13° y Racing Bulls amplió su ventaja.

Flavio Briatore reconoció los errores de Alpine en el Gran Premio de Baréin después de la dura crítica de Franco Colapinto por la estrategia elegida para la carrera. El asesor ejecutivo admitió que el equipo “no tomó las decisiones acertadas” y lamentó el resultado que permitió a Racing Bulls ampliar su ventaja en el Campeonato de Constructores.

La escudería francesa había apostado por neumáticos para piso seco cuando el trazado de Sepang todavía estaba húmedo , una decisión que condicionó desde la largada tanto a Colapinto como a Pierre Gasly. El argentino, que comenzó desde el puesto 21 y logró avanzar hasta el 13°, calificó posteriormente la estrategia como “la peor decisión que se podía haber tomado” .

Briatore asumió la responsabilidad por lo ocurrido y reconoció que Alpine estuvo por debajo de las expectativas en una carrera importante para su pelea en el campeonato.

“No ha sido el resultado que esperábamos hoy, teniendo en cuenta nuestra posición de salida, especialmente considerando que nuestros rivales han sumado puntos y la diferencia actual en el campeonato. Habíamos rendido bien durante todo el fin de semana hasta ese momento; sin embargo, a la vista de lo ocurrido en la carrera, no tomamos las decisiones acertadas ni estuvimos a la altura como equipo ”, afirmó.

El italiano explicó que Alpine, al igual que otras escuderías, intentó una alternativa diferente con los neumáticos: “Nosotros, al igual que otras escuderías, probamos una estrategia distinta con los neumáticos y, posteriormente, hicimos todo lo posible por remontar, pero no dio resultado. No obstante, el ritmo en seco parecía prometedor y aún quedan muchas carreras para luchar por la quinta plaza del campeonato ”, agregó.

El enojo de Colapinto por la estrategia de Alpine

La apuesta por los neumáticos slick dejó a Colapinto y Gasly sin adherencia durante el comienzo: “Nos quedamos todos sin grip y patinando en la largada”, describió el bonaerense después de la competencia.

Colapinto fue contundente al evaluar la estrategia: “Fue la decisión incorrecta”. Además, explicó las dificultades que atravesó para mantener el auto sobre el circuito: “Había que esperar un auto de seguridad. Estaba muy complicado con la goma lisa. No tomé tantos riesgos, pero íbamos muy lentos. No había chances. Es lo que hay”.

Alpine también se refirió oficialmente a lo sucedido y evitó responsabilizar individualmente a alguno de sus integrantes: “Fue una decisión tomada por varias personas, teniendo en cuenta las impresiones de los pilotos y el análisis de la competencia. A veces asumimos riesgos y salen bien, otras veces no; simplemente ha sido uno de esos días”, explicó el equipo.

Colapinto cuestionó con dureza la estrategia elegida en Sepang. ESPN

“No se trata de buscar culpables ni de señalar a nadie; nos mantenemos unidos como equipo y seguimos adelante hacia Singapur”, agregó la escudería.

Alpine perdió terreno frente a Racing Bulls

El error tuvo consecuencias en el Campeonato de Constructores. Racing Bulls consiguió siete puntos gracias al séptimo puesto de Liam Lawson y al décimo de Arvid Lindblad, alcanzó las 90 unidades y amplió a 22 puntos su ventaja sobre Alpine, que permanece con 68.

Pese al resultado, Colapinto encontró un aspecto positivo en el rendimiento posterior de su monoplaza. “Con la goma lisa luego tuve buen ritmo y pasé a varios autos que venían delante de mí muy lejos. Tenía mucho mejor ritmo y eso es positivo para el futuro”, destacó.

En la punta, Max Verstappen consiguió su primera victoria de la temporada, mientras que Kimi Antonelli terminó segundo y Lewis Hamilton completó el podio.

Alpine tendrá rápidamente una oportunidad para recuperarse. La Fórmula 1 volverá el próximo fin de semana con el Gran Premio de Singapur, donde Colapinto y Gasly buscarán recortar la diferencia con Racing Bulls en la pelea por el quinto puesto del campeonato.