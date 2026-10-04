Franco Colapinto terminó 13° en el Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1, disputado de manera excepcional en el circuito de Sepang, Malasia, y quedó nuevamente fuera de la zona de puntos. El argentino había largado desde el puesto 21 y logró avanzar posiciones durante la competencia, aunque no pudo completar la remontada.
Franco Colapinto terminó 13° en el Gran Premio de Bahréin tras una carrera caótica y no pudo sumar puntos
El argentino no pudo sumar puntos pero logró una buena performance, con vueltas en buen tiempo.
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La carrera tuvo un comienzo complicado para el piloto de Alpine, que salió con neumáticos blandos y perdió terreno durante las primeras vueltas. Con el correr de la prueba consiguió mejorar su ritmo y recuperar posiciones, pero la estrategia inicial condicionó sus posibilidades. Un Safety Car sobre el cierre volvió a abrir una oportunidad: Colapinto marchaba 15° y, tras el relanzamiento, aprovechó el abandono de George Russell y superó a Oliver Bearman para finalizar 13°.
El triunfo quedó en manos de Max Verstappen, quien consiguió su primera victoria de la temporada. Kimi Antonelli terminó segundo y Lewis Hamilton completó el podio. Con este resultado, el piloto de Mercedes llegó a los 320 puntos y amplió su ventaja en el campeonato tras el abandono de su compañero Russell. La próxima fecha será el Gran Premio de Singapur, el próximo fin de semana.
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