Maxi Rodríguez confirmó los invitados de su homenaje y la gran duda es Messi

“El Tata Martino va a ser uno de los entrenadores, también tenemos que ver si Poche quiere jugar o no. José Pékerman va a ser otro de los entrenadores”, sostuvo Rodríguez en ESPN.

A pocos días del encuentro, Rodríguez contó que uno de los equipos vestirá la camiseta de Newell’s mientras que su rival tendrá la casaca del seleccionado argentino.

“Quiero que sea una fiesta, todos la pasen bien y se diviertan, más allá de jugar con una camiseta o con otra. Quiero que todos estemos contentos y sea una fiesta del fútbol. Me hacen este homenaje, pero no me gusta ser el centro, quiero que la pasen todos bien”, agregó el jugador.

Los confirmados

Lionel Scaloni, Pablo Aimar, Walter Samuel, Roberto Ayala, Gabriel Heinze, Gerardo Martino, Mauricio Pochettino, José Pekerman, Gabriel Batistuta, David Trezeguet, Ariel Ortega, Ignacio Scocco y Leonardo Ponzio

Algunos de los invitados que aún no confirmaron

Lionel Messi, Marcelo Bielsa, Ángel Di María, Ezequiel Lavezzi y Kily González.