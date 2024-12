Messi, Scaloni y "Dibu" Martínez van por el Premio The Best 2024: horario y cómo verlo en vivo

La FIFA realizará esta tarde una nueva edición del Premio The Best , el galardón que reconoce a los mejores jugadores, entrenadores y equipos del fútbol mundial. Aunque en esta ocasión tendrá un asterisco que hará recordar a la pandemia: será de forma virtual.

La FIFA comunicó que los premios The Best serán entregados de manera virtual este martes 17 de diciembre a las 14.00 horas de Argentina, y no contarán con la tradicional ceremonia en la que participaban la mayoría de los protagonistas.