Messi, sobre la Finalissima: "Es una linda prueba, queremos ganarle al campeón de Europa"

En tanto, habló de su llegada al París Saint Germain de Francia luego de ganar la Copa América con la selección argentina y aseguró que fue "duro" dejar Barcelona, al tiempo que se refirió a los silbidos de los hinchas y a la eliminación en la Champions League.

"Fue algo que no imaginaba nunca lo que pasó después de la Copa, después de tanto haberla peleado y de conseguir algo con la Selección. La felicidad era completa, tenía pensado que todo siga de la misma manera y en el medio pasó todo lo que pasó. Fue duro, un año difícil porque no fue fácil la adaptación", manifestó Messi en declaraciones a TyC Sports.

Y añadió: "Yo en Barcelona tenía todo, viví más allá que en Argentina y estaba muy bien, no tenía pensado cambiar nada. Por suerte la adaptación de los nenes en Francia fue espectacular, pero para Antonela y para mí fue más difícil".

"El primer día de colegio salimos los dos llorando, preguntando qué hacíamos ahí, qué había pasado. Pero les fue muy bien y eso tranquiliza mucho", continuó la 'Pulga'.

En cuanto a lo futbolístico, resaltó: "Llegué a un lugar donde se juega de otra manera, se ve el fútbol diferente, con otros compañeros. Entre una cosa y otra, no terminaba de arrancar, no podía tener tres o cuatro partidos seguidos. Después de las vacaciones me agarró coronavirus mal, muy fuerte, y me dejó muchas secuelas en los pulmones. No me dejaban entrenar pero volví antes de lo que debía, y fue peor".

Consultado por el tropiezo en la Champions League, respondió: "La eliminación con el Real Madrid nos mató, teníamos una ilusión bárbara. Yo sabía que podía llegar a pasar, que ellos de la nada hacen un gol y cambian automáticamente el partido".

Respecto a los silbidos de los hinchas parisinos, Messi expresó: "Es nuevo para mí, una situación que nunca me había pasado en Barcelona, todo lo contrario. Es entendible el enojo de la gente por los jugadores que teníamos, por el equipo que éramos. No es la primera vez que le pasa al PSG una situación así. Es lógico, después si estoy de acuerdo o no... Con Neymar fuimos los más señalados".

"Pienso en revertirlo, en no quedarme con la sensación de haber cambiado de club y que no me haya ido bien. Este año va a ser diferente, estoy preparado para lo que venga", agregó el rosarino de cara a la próxima temporada.