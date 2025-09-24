Miguel Ángel Russo volvió a faltar al entrenamiento de Boca por controles médicos: pasará la noche internado







El entrenador de Boca, que sufrió un nuevo cuadro de deshidratación este lunes, pasará la noche en una clínica porteña.

Miguel Ángel Russo volvió a faltar al entrenamiento de Boca por controles médicos @larubiad

Miguel Ángel Russo se ausentó en la práctica de fútbol de Boca este miércoles. El DT acudió a una clínica de la Ciudad de Buenos Aires para realizarse estudios médicos para un chequeo de rutina, luego del cuadro de deshidratación que padeció el último lunes y que lo mantuvo internado por 24 horas.

Lo que se supo es que Russo permanecerá la noche internado en observación, algo que ya estaba establecido por sus médicos de antemano.

El entrenador de Boca, de 69 años, a principios de mes había estado internado en el sanatorio Fleni de Belgrano durante cinco días por una infección urinaria. Luego, fue dado de alta y llegó a dirigir los partidos ante Rosario Central y Central Córdoba.

Boca enfrentará a Defensa y Justicia este sábado, en Florencio Varela, por la décima fecha de la zona A del Torneo Clausura. Si no puede presentarse Russo por cuestiones de salud, su lugar lo ocupará Claudio Ubeda.