Alarma en Boca: Miguel Ángel Russo volvió a ser hopitalizado

El día después a la igualdad 2-2 ante Central Córdoba en La Bombonera, el entrenador de Boca se encuentra realizándose estudios porque lo encontraron débil y deshidratado.

La salud del entrenador vuelve a tener en vilo a Boca. Miguel Ángel Russo fue hospitalizado este lunes a la mañana para realizarse estudios, que ya estaban programados.

El entrenador de Boca fue llevado a una clínica, donde decidieron aplicarle suero para hidratarlo tras notarle algunos signos de debilidad.

A principios de septiembre, Russo había pasado una semana en el instituto Fleni debido a una infección urinaria que se le agravó por su delicada salud. Aquella internación le prohibió comandar algunos de los entrenamientos en este tercer ciclo en el club.

Si bien había recibido el alta el 5 de septiembre, en el club optaron por darle más días para que se recupere y recién se reincorporó a las prácticas el jueves siguiente, en el entrenamiento que se llevó a cabo el equipo en la Bombonera previo al viaje a Rosario para cruzarse con Rosario Central.