Datos y curiosidades del choque Argentina vs Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 + Agregar ámbito en









Argentinos y egipcios se medirán este martes, desde las 13 hs, en el Estadio Atlanta, en el marco de los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Los datos que no sabias del Argentina vs. Egipto previo al partido de hoy

La Selección Argentina disputará un encuentro trascendental frente a Egipto, en el marco de los octavos de final del Mundial 2026. Luego de dejar muchas dudas en la instancia previa ante Cabo Verde, el equipo de Scaloni deberá dar un muestra de fútbol y caracter.

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De cara al encuentro frente a la nación de una de las civilizaciones más antiguas del mundo, conocé datos particulares del Argentina vs. Egipto:

Historial completo: será el primer cruce Mundialista entre ambos. Jugaron 2 veces en el historial general y 7 contabilizando todas las categorías, con una paternidad absoluta de la "Albiceleste": 7 partidos con 7 triunfos de Argentina, 22 goles anotados y 3 recibidos.

será el primer cruce Mundialista entre ambos. Jugaron 2 veces en el historial general y 7 contabilizando todas las categorías, con una paternidad absoluta de la "Albiceleste": 7 partidos con 7 triunfos de Argentina, 22 goles anotados y 3 recibidos. Cruce Olímpico reciente: en Tokio 2020 se enfrentaron en los Juegos Olímpicos con triunfo del seleccionado argentino por 1-0 con un gol de Facundo Medina, quien actualmente forma parte del plantel albiceleste.

en Tokio 2020 se enfrentaron en los Juegos Olímpicos con triunfo del seleccionado argentino por 1-0 con un gol de Facundo Medina, quien actualmente forma parte del plantel albiceleste. Dominio contra africanos: la "Albiceleste" ganó los últimos 8 partidos contra rivales africanos en Copas del Mundo. Su única derrota fue ante Camerún en Italia 1990 (0-1). El duelo ante Egipto será el 2do ante un rival de la CAF en fase eliminatoria tras vencer a Cabo Verde (3-2 en Tiempo Extra).

la "Albiceleste" ganó los últimos 8 partidos contra rivales africanos en Copas del Mundo. Su única derrota fue ante Camerún en Italia 1990 (0-1). El duelo ante Egipto será el 2do ante un rival de la CAF en fase eliminatoria tras vencer a Cabo Verde (3-2 en Tiempo Extra). Campaña histórica de los "Faraones": Egipto atraviesa la mejor actuación de su historia en la Copa del Mundo. En el Mundial 2026 consiguió su primera victoria (3-1 ante Nueva Zelanda), clasificó por primera vez a una fase eliminatoria y la superó, en lo que es su 4a participación (1934, 1990, 2018, 2026). En Italia 1934 jugó octavos directamente y cayó 4-2 con Hungría.

Egipto atraviesa la mejor actuación de su historia en la Copa del Mundo. En el Mundial 2026 consiguió su primera victoria (3-1 ante Nueva Zelanda), clasificó por primera vez a una fase eliminatoria y la superó, en lo que es su 4a participación (1934, 1990, 2018, 2026). En Italia 1934 jugó octavos directamente y cayó 4-2 con Hungría. Goles en ambos arcos: Egipto marcó y recibió goles en cada uno de sus partidos en este Mundial. Además, anotó y concedió tantos en sus últimos 6 encuentros mundialistas (1G-3E-2P). Los Faraones recibieron goles en 10 de sus 11 partidos históricos; su única valla invicta fue el 0-0 ante Irlanda en 1990.