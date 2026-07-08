La reacción de los medios de Egipto tras la derrota ante Argentina: cuestionaron el arbitraje y destacaron a su selección + Agregar ámbito en









Los principales medios egipcios combinaron elogios al rendimiento del equipo dirigido por Hossam Hassan con fuertes críticas al arbitraje del francés François Letexier, al que señalaron como un factor determinante en la derrota por 3 a 2 frente a Argentina por los octavos de final del Mundial.

La prensa egipcia destacó la actuación de su selección frente a Argentina, aunque centró sus críticas en las decisiones arbitrales que marcaron el desarrollo del partido.

La vertiginosa victoria de la Selección argentina sobre Egipto tuvo una amplia repercusión en la prensa del país africano, que coincidió en destacar la actuación de su seleccionado pese a la eliminación. Los medios también apuntaron contra el arbitraje y las decisiones del VAR, que consideraron determinantes para el desarrollo del encuentro en el Mundial 2026.

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Las crónicas publicadas tras el partido elogiaron el planteo del entrenador Hossam Hassan, el rendimiento del arquero Mostafá Shobeir y la disciplina táctica del equipo, que llegó a estar dos goles arriba antes de la remontada argentina encabezada por Lionel Messi.

El arbitraje, eje de las críticas de la prensa egipcia Los principales medios de Egipto elogiaron el planteo táctico de Hossam Hassan y cuestionaron la intervención del VAR y el arbitraje de François Letexier. El diario Almasryaloyum tituló su cobertura "Actuación brillante y decisiones arbitrales polémicas" y sostuvo que Egipto quedó eliminado "tras un partido maratoniano contra los vigentes campeones". El medio remarcó que el conjunto africano ejecutó un plan de juego basado en la solidez defensiva y el contragolpe, aunque cuestionó varias decisiones arbitrales durante el desarrollo del encuentro.

En la misma línea, el sitio Ahram publicó una de las críticas más duras con el título "Robados a plena luz del día", al afirmar que una serie de fallos arbitrales privó a Egipto de conseguir una victoria histórica. Según el medio, el partido "será recordado menos por la resistencia de Argentina que por la controversia que rodeó al arbitraje".

Entre los episodios señalados por la prensa egipcia figuran la anulación de un segundo gol de Mostafa Ziko tras una extensa revisión del VAR y dos presuntas infracciones dentro del área argentina que, según los medios locales, no fueron revisadas por el árbitro francés François Letexier.

Reconocimiento al rendimiento de los "Faraones" Tras la eliminación en octavos de final, los diarios egipcios coincidieron en valorar el rendimiento del equipo y atribuyeron parte del resultado a fallos arbitrales controvertidos. Más allá de las críticas al arbitraje, la cobertura periodística coincidió en valorar el desempeño del seleccionado egipcio. Daily News Egypt sostuvo que el equipo se despidió "con la frente en alto" y calificó su actuación como "valiente e inspiradora", al destacar que durante gran parte del partido logró poner en serias dificultades al vigente campeón del mundo. Por su parte, Al-Masry Al-Youm, uno de los periódicos más influyentes del país, afirmó que Egipto "rompió el aura del tango" al competir de igual a igual frente a Argentina en un encuentro que describió como intenso y equilibrado hasta los minutos finales. Si bien la clasificación quedó en manos de la selección argentina, la reacción de la prensa egipcia reflejó una lectura compartida: el rendimiento del equipo fue motivo de orgullo nacional, mientras que las decisiones arbitrales dominaron el debate posterior a la eliminación.