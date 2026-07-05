Mundial 2026: todas las selecciones que clasificaron a los cuartos de final + Agregar ámbito en









Francia y Marruecos fueron las primeras selecciones en asegurar su lugar entre las ocho mejores del Mundial 2026. En los próximos días se definirán los otros seis clasificados a los cuartos de final.

Francia eliminó a Paraguay y Marruecos dejó en el camino a Canadá para convertirse en los primeros clasificados a los cuartos de final del Mundial 2026. Cuenta de X: @equipedefrance

El Mundial 2026 comenzó a definir a los primeros integrantes de los cuartos de final. Luego de completarse los 16avos de final, la fase de octavos ya está en marcha y dos selecciones lograron asegurar su lugar entre las ocho mejores del certamen.

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Francia fue la primera en sacar boleto a la siguiente ronda tras vencer 1-0 a Paraguay en un encuentro muy parejo. El conjunto dirigido por Didier Deschamps encontró la diferencia gracias a un penal convertido por Kylian Mbappé, que volvió a ser decisivo para mantener con vida las aspiraciones del seleccionado europeo.

Poco después, Marruecos se convirtió en el segundo clasificado a cuartos de final al derrotar 3-0 a Canadá. Los africanos dominaron el encuentro de principio a fin y sellaron la victoria con un doblete de Azz-Eddine Ounahi y un gol de Soufiane Rahimi, confirmando el gran momento que atraviesan en la Copa del Mundo.

Francia Francia llegó a los octavos tras golear 3-0 a Suecia en los 16avos de final y ratificó su condición de candidata al título con un nuevo triunfo. Ante Paraguay, el conjunto francés mostró solidez defensiva y volvió a apoyarse en el talento de Kylian Mbappé, que convirtió el único gol del encuentro para asegurar el pase a los cuartos de final.

Ahora, los europeos buscarán un lugar entre los cuatro mejores cuando se enfrenten a Marruecos.

El festejo entre Kylian Mbappé y Didier Deschamps por el triunfo de Francia ante Suecia por los 16avos de final. @equipedefrance Marruecos La selección marroquí continúa siendo una de las grandes revelaciones del Mundial 2026. Después de eliminar a Países Bajos por penales en los 16avos, el conjunto africano volvió a dar una muestra de autoridad al superar con claridad a Canadá en los octavos de final. Con una actuación convincente y un ataque efectivo, Marruecos se impuso por 3-0 y alcanzó por segunda Copa del Mundo consecutiva los cuartos de final, donde tendrá un exigente desafío frente a Francia. Así están los cuartos de final del Mundial 2026 Hasta el momento, el único cruce confirmado es: Francia vs. Marruecos Los octavos de final que restan disputarse Brasil vs. Noruega (domingo 5 de julio)

(domingo 5 de julio) México vs. Inglaterra (domingo 5 de julio)

(domingo 5 de julio) España vs. Portugal (lunes 6 de julio)

(lunes 6 de julio) Estados Unidos vs. Bélgica (lunes 6 de julio)

(lunes 6 de julio) Argentina vs. Egipto (martes 7 de julio)

(martes 7 de julio) Suiza vs. Colombia (martes 7 de julio) En los próximos días se completará el cuadro de los cuartos de final, instancia en la que ocho selecciones seguirán en carrera por conquistar el título del Mundial 2026.

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