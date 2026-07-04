Final caliente: Kylian Mbappé ignoró el saludo del arquero paraguayo y éste reaccionó con un pelotazo

El guardameta explicó que intentó felicitar al delantero francés tras la derrota ante Francia, pero se calentó al no recibir respuesta. El cruce habría seguido en la zona de vestuarios.

Orlando Gill reveló por qué le tiró un pelotazo a Kylian Mbappé tras la eliminación de Paraguay.

La eliminación de Paraguay ante Francia por los octavos de final del Mundial 2026 terminó este sábado con un clima caliente dentro y fuera de la cancha. Después del triunfo francés por la mínima, Orlando Gill quedó en el centro de la escena por un particular cruce con Kylian Mbappé , autor de los goles que marcaron la clasificación europea.

El arquero paraguayo contó que intentó acercarse al delantero francés para saludarlo y felicitarlo por la victoria, pero la actitud de Mbappé no cayó bien. Según explicó, el atacante no le respondió el gesto y eso derivó en una reacción inmediata.

“ Como no me dio bola, entré en un momento de calentura ”, reconoció Gill en declaraciones difundidas por DSports, al explicar por qué le tiró un pelotazo al capitán de Francia después del partido.

Pese al enojo por el desplante, el arquero también destacó el nivel del seleccionado francés y aseguró que considera a Francia como una de las candidatas a ganar el Mundial. Sin embargo, la situación con Mbappé dejó expuesta la tensión que se vivió tras una eliminación muy dolorosa para Paraguay.

El partido había sido muy disputado. La Albirroja, dirigida por Gustavo Alfaro , sostuvo el empate durante gran parte del encuentro con un planteo defensivo ordenado, pero Francia logró romper el cerrojo en el segundo tiempo con la aparición de Mbappé.

Según informó DSports, la tensión no habría terminado en el campo de juego. Tras el partido, y en medio de algunas burlas de jugadores franceses, futbolistas de Paraguay los habrían cruzado en la zona de vestuarios. En ese contexto, se habrían producido golpes entre integrantes de ambos planteles y algunos protagonistas habrían terminado golpeados.

Francia destrabó el cerrojo de Gustavo Alfaro y derrotó a Paraguay por la mínima

Francia derrotó 1-0 a Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026 y consiguió una clasificación trabajada a los cuartos de final. El equipo de Didier Deschamps se encontró con un rival ordenado, intenso y replegado, pero logró quebrar la resistencia de la Albirroja con un penal convertido por Kylian Mbappé en el segundo tiempo.

El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro planteó un partido de máxima concentración defensiva. Paraguay cerró espacios, acumuló jugadores cerca de su área y obligó a Francia a jugar lejos del arco durante buena parte del encuentro. La apuesta funcionó durante el primer tiempo, que terminó 0-0, con los europeos dominando la pelota pero sin poder trasladar esa superioridad al marcador.

Francia empezó a encontrar más profundidad con el correr de los minutos. Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé y Michael Olise fueron los futbolistas más activos en ataque, aunque Paraguay sostuvo el orden y tuvo en Orlando Gill una pieza importante para mantener el arco en cero hasta el complemento.

El quiebre llegó después de una acción revisada por el VAR. Tras una infracción de Diego Gómez dentro del área, el árbitro sancionó penal para Francia. Mbappé se hizo cargo de la ejecución y definió con precisión para establecer el 1-0 que terminaría siendo definitivo.

A partir del gol, Paraguay tuvo que modificar su plan y salir algunos metros más arriba, aunque nunca logró incomodar de manera sostenida a una Francia que administró la ventaja sin sobrarle demasiado. La Albirroja, que venía de eliminar a Alemania por penales, volvió a competir con carácter, pero no pudo concretar otro golpe en la Copa del Mundo.

Con la victoria, Francia avanzó a los cuartos de final, donde se enfrentará con Marruecos, que más temprano goleó 3-0 a Canadá y también sacó boleto a la próxima ronda.