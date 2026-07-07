Fin a la ilusión cafetera en el Mundial: Suiza venció a Colombia por penales y será el rival de Argentina + Agregar ámbito en









En un partido parejo, el conjunto europeo derrotó a los dirigidos por Néstor Lorenzo desde los doce pasos tras 120 minutos sin goles. Así, avanzó a cuartos de final donde se medirá con la Albiceleste.

Suiza venció a Colombia por penales y será el rival de Argentina.

Suiza venció a Colombia por penales (4-3) tras igualar sin goles en los 120 minutos en Vancouver y será el rival de la Selección Argentina en cuartos de final del Mundial 2026.

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De esta manera, el seleccionado cafetero se despide invicto del certamen en octavos de final. Los dirigidos por Néstor Lorenzo no perdieron partidos: derrotaron a Uzbekistán y RD Congo, y empataron frente Portugal y Suiza.

El próximo sábado 11 de junio, Suiza y Argentina se enfrentarán desde las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas City por los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Suiza eliminó a Colombia en los penales ¡Suiza se queda con el último boleto para los Cuartos de Final! #CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) July 7, 2026 El conjunto colombiano arrancó con mayor intensidad los primeros tramos del encuentro, aunque sin profundidad en el área de Suiza que se mantuvo sólido con un bloque bajo e intentando mantener la posesión de la pelota.

Durante el primer tiempo ninguno pudo sacarse diferencias, en parte gracias a las actuaciones de ambos arqueros. Gregor Kobel tuvo una atajada destacada en el ángulo superior izquierdo de su arco y Camilo Vargas se lució con una doble atajada: primero tapándole un remate a Fabian Rieder y dos minutos más tarde a Dan Ndoye, para impedir que los suizos se adelanten en el marcador.

Ya en el segundo tiempo, el compromiso fue similar. Pese a que el conjunto europeo mostró más motivos para ganar el encuentro, ningún seleccionado pudo romper el cero. En un tiempo extra muy parejo y disputado, la jugada más clara la tuvo Colombia sobre el final del segundo tiempo suplementario desde los pies del delantero Jaminton Campaz que quedó mano a mano con Kobel y remató por arriba del travesaño. Así, todo se definió en los penales. Davinson Sánchez falló el segundo disparo para los de Lorenzo, en tanto que Manuel Akanji hizo lo propio para los de Murat Yakin. La cuestión venía igualada, hasta que Kobel adivinó el remate de Juan Camilo Hernández en el cuarto penal, dejando el camino allanado para que Ruben Vargas sellara el 4-3 final.