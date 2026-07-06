La Selección de Inglaterra avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026 tras vencer 3-2 a México, pero la celebración terminó con una imagen que generó preocupación. Jordan Henderson sufrió una fuerte caída durante los festejos, debió recibir asistencia médica en el campo de juego y fue retirado en camilla del Estadio Azteca, a la espera de conocer el alcance de la lesión.
Insólito: la dura caída y fractura de Jordan Henderson durante los festejos de Inglaterra que lo dejó afuera del Mundial 2026
El mediocampista se cayó al intentar cruzar un cartel publicitario tras el triunfo ante México y debió abandonar el Estadio Azteca en camilla.
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La clasificación del equipo dirigido por Thomas Tuchel quedó opacada por el accidente que protagonizó el experimentado mediocampista de 36 años. El futbolista intentó superar uno de los carteles publicitarios ubicados detrás del arco para sumarse al festejo con sus compañeros, pero perdió el equilibrio y cayó con violencia sobre el terreno.
Cómo fue el accidente de Jordan Henderson
La secuencia ocurrió apenas consumada la victoria inglesa sobre México. Mientras los jugadores celebraban el pase a la siguiente instancia, Henderson intentó saltar un cartel publicitario, aunque calculó mal el movimiento y terminó tendido en el suelo.
La reacción de sus compañeros fue inmediata. Al advertir que el mediocampista no podía reincorporarse por sus propios medios, varios futbolistas rodearon la zona con evidentes gestos de preocupación mientras reclamaban el ingreso del cuerpo médico.
Tras la rápida intervención de los profesionales de la salud, el volante fue inmovilizado y retirado en camilla, mientras el resto del plantel seguía con atención la asistencia. Aunque luego retomaron parcialmente los festejos, la preocupación por el estado físico del futbolista se hizo evidente entre los integrantes de la delegación inglesa.
Inglaterra selló una sufrida clasificación ante México
Antes del accidente, Inglaterra había conseguido un valioso triunfo por 3-2 para meterse entre los ocho mejores del Mundial.
El conjunto europeo construyó la victoria gracias a un doblete de Jude Bellingham, quien golpeó en los momentos clave del primer tiempo. México reaccionó antes del descanso con el descuento de Julián Quiñones, que mantuvo con vida al seleccionado dirigido por Javier Aguirre.
En el complemento, Harry Kane amplió la diferencia al convertir un penal para Inglaterra, aunque el conjunto mexicano volvió a acercarse mediante otra pena máxima, ejecutada por Raúl Jiménez. Ese gol sostuvo la incertidumbre hasta el pitazo final, pero los ingleses lograron defender la ventaja y aseguraron el pase a los cuartos de final.
Inglaterra espera el parte médico antes del cruce con Noruega
Ahora, toda la atención del seleccionado inglés está puesta en la evolución de Jordan Henderson. Hasta el momento no se difundió un parte médico oficial que confirme la gravedad de la lesión sufrida durante los festejos, por lo que el cuerpo técnico espera novedades en las próximas horas.
La situación adquiere especial relevancia porque Inglaterra enfrentará a Noruega por un lugar en las semifinales del Mundial 2026. Mientras el equipo celebra haber superado un exigente cruce frente a México, la incertidumbre por el estado del experimentado volante se convirtió en la principal preocupación de cara al próximo compromiso.
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