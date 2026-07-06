Inglaterra eliminó a México en un partidazo y avanzó a cuartos de final del Mundial 2026 + Agregar ámbito en









Los ingleses se impusieron 3-2 en el Estadio Azteca con un doblete de Jude Bellingham y un gol de Harry Kane. Julián Quiñones y Raúl Jiménez descontaron para el Tri.

Inglaterra eliminó a México en un partidazo y avanzó a cuartos de final del Mundial 2026.

La selección de Inglaterra derrotó 3-2 a México en un partido electrizante por los octavos de final del Mundial 2026 y selló su clasificación a los cuartos de final, donde enfrentará a Noruega, que dio el gran golpe de la jornada al eliminar a Brasil.

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De esta manera, la selección anfitriona le puso fin a su sueño mundialista. El conjunto dirigido por Javier Aguirre había ilusionado a todo el país tras completar una fase de grupos perfecta, sin conceder goles, y vencer con autoridad a Ecuador en los 16avos de final. Sin embargo, su recorrido terminó en los octavos al caer en un partidazo frente a Inglaterra.

Inglaterra se impuso ante México 3-2 en el Azteca Los ingleses se impusieron 3-2 en el Estadio Azteca con un doblete de Jude Bellingham y un gol de Harry Kane. Julián Quiñones y Raúl Jiménez descontaron para el Tri. @England En un Estadio Azteca repleto, el encuentro fue muy parejo durante gran parte de la primera mitad. Sin embargo, el partido se destrabó sobre el cierre de la primera mitad con una ráfaga de tres goles: Jude Bellingham abrió el marcador de cabeza a los 36 minutos y apenas dos después aprovechó un error en la salida de México para firmar el 2-0.

Cuando parecía que Inglaterra se iba al descanso con una ventaja cómoda, El Tri logró meterse nuevamente en partido. A los 42 minutos, Julián Quiñones aprovechó un rebote dentro del área luego de una pelota parada y marcó el 2-1 que devolvió la ilusión a los locales.

En el segundo tiempo, el encuentro volvió a cambiar a los 54 minutos. Tras la intervención del VAR, el defensor inglés Jarell Quansah fue expulsado por un planchazo y dejó a su equipo con diez futbolistas.

Pese a la inferioridad numérica, Inglaterra encontró aire gracias a un penal cometido por el arquero Raúl Rangel sobre Harry Kane. El capitán inglés ejecutó con precisión desde los doce pasos a los 60 minutos y estableció el 3-1. México no bajó los brazos y volvió a descontar pocos minutos después. Luego de otra revisión del VAR, el árbitro sancionó un penal por una infracción de Harry Kane sobre Gutiérrez dentro del área. Raúl Jiménez cambió la ejecución por gol a los 69 minutos y puso el 3-2, dejando un cierre abierto. Con más de veinte minutos por jugar y un hombre de más, el conjunto mexicano empujó en busca del empate, pero Inglaterra se replegó y resistió la presión. De esta manera, consiguió una sufrida clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026, donde se medirá con Noruega en busca de un lugar entre los cuatro mejores del torneo.

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