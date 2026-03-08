Mundial 2026: México anunció un operativo de seguridad con más de 100 mil efectivos + Seguir en









La estrategia de seguridad, llamada "Plan Kukulkán", contempla fuerzas armadas, Guardia Nacional, tecnología avanzada y coordinación con Estados Unidos, Canadá y la FIFA.

El Gobierno de México anunció amplio operatico con 111.000 efectivos para el Mundial 2026. Andrew Harnik/Getty Images

El Gobierno de México anunció amplio operativo de seguridad para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que incluirá el despliegue de más de 111.000 efectivos y el uso de tecnología avanzada para resguardar a los asistentes antes, durante y después del torneo. El certamen se disputará en junio en las ciudades de Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que el “Plan Kukulkán” será coordinado por el Gobierno federal e involucrará a más de 20 organismos de seguridad, además de autoridades estatales y municipales de las sedes del campeonato.

“Contempla mecanismos de cooperación internacional con Estados Unidos, Canadá y la FIFA para fortalecer el intercambio de información, la planeación operativa y la atención oportuna de riesgos”, afirmó el ministro durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, realizada el estado de Jalisco.

México Mundial Kevin Dietsch/Getty Images El “Plan Kukulkán” será coordinado por el Gobierno federal e involucrará a más de 20 organismos de seguridad, además de autoridades estatales y municipales de las sedes del campeonato. Kevin Dietsch/Getty Images El operativo de seguridad de cara al Mundial 2026 El general Román Villalvazo, jefe del Centro de Coordinación para la Copa del Mundo, detalló que el operativo prevé la participación de más de 99.000 integrantes de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y personal de seguridad privada.

El dispositivo incluirá además 2.100 vehículos militares, 738 vehículos civiles de escolta, 24 aeronaves, drones y sistemas de ciberseguridad. También se desplegarán 188 binomios caninos especializados en la detección de explosivos y narcóticos.

Por otra parte, el comandante de la Fuerza de Tarea para el Mundial, Ramón Lara, indicó que la Marina Armada de México será responsable de reforzar la seguridad en puertos y aeropuertos, además de colaborar en la protección de las instalaciones donde se disputarán los encuentros. Para estas tareas se destinarán 12.241 elementos. Asimismo, destacó los trabajos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para agilizar el tránsito y la documentación de pasajeros mediante el uso de equipos de última generación. Un Mundial histórico La Copa Mundial de la FIFA 2026 será la primera en la historia con 48 selecciones y se disputará a lo largo de 104 partidos durante 39 días, con una audiencia global estimada en 6.000 millones de espectadores. El partido inaugural se jugará en el Estadio Azteca, uno de los recintos más emblemáticos del fútbol mundial. Las autoridades estiman que más de 800.000 aficionados asistirán a los partidos en territorio mexicano, mientras que millones participarán en actividades paralelas como los FIFA Fan Festivals en los tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.