Irán en duda para el Mundial 2026: la FIFA evalúa escenarios ante la crisis bélica + Seguir en









Aunque ya está clasificada, la selección asiática podría ser reemplazada si la seguridad impide su participación en el torneo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.

Irán está en duda para disputar la Copa del Mundo

La presencia de Irán en el Mundial 2026 quedó bajo un manto de incertidumbre tras la escalada militar con Estados Unidos e Israel, un conflicto que también impactó de lleno en el deporte. Pese a haber conseguido su clasificación en cancha, el agravamiento de la situación abrió la puerta a un escenario extremo: una eventual baja obligada que requeriría la intervención de la FIFA.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Durante el fin de semana se reportaron bombardeos en Teherán y otras ciudades, mientras que la respuesta iraní incluyó ataques a bases estadounidenses en la región. En ese contexto, la liga local fue suspendida y dirigentes del fútbol iraní admitieron que la participación en la Copa del Mundo ya no es una certeza.

mundial-2026jpg Pese a haber conseguido su clasificación en cancha, el agravamiento de la situación abrió la puerta a un escenario extremo: una eventual baja obligada que requeriría la intervención de la FIFA. El presidente federativo, Mehdi Taj, reconoció públicamente que el panorama es complejo, aunque evitó anticipar una decisión definitiva.

Reglamento, reemplazo y sedes neutrales ante una posible ausencia de Irán El torneo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, contempla partidos del grupo de Irán en suelo estadounidense, donde debería enfrentar a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. Las restricciones migratorias y la seguridad nacional se convierten en factores clave.

El reglamento de la FIFA habilita al Consejo a designar un reemplazo si una asociación no puede competir, además de aplicar sanciones económicas. También existe una alternativa intermedia: trasladar los encuentros a sedes neutrales en México o Canadá.

El secretario general Mattias Grafström aseguró que el organismo sigue de cerca la evolución del conflicto y prioriza un Mundial seguro con las 48 selecciones. Sin embargo, el calendario ajustado obliga a definir escenarios en el corto plazo.