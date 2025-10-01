Mundial Sub 20: Argentina le ganó 4-1 a Australia y clasificó a octavos de final

Los dirigidos por Diego Placente lograron triunfos en los dos primeros partidos de la fase de grupos y aseguraron el pase a la próxima ronda.

El delantero argentino Alejo Sarco, uno de los goleadores de la noche.

La Selección argentina Sub-20 concretó su primer objetivo en el Mundial de la categoría en Chile y selló la clasificación a los octavos de final tras golear a Australia por 4-1 en la segunda fecha del Grupo D.

Si bien el resultado final fue holgado, el trámite fue muy disputado en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. El delantero Alejo Sarco marcó el primer gol a los 4 minutos de juego y Tomás Pérez amplió la ventaja a los 45 para irse al descanso 2-0.

Sin embargo, el australiano Daniel Bennie descontó a los 25 minutos del complemento y mantuvo a los oceánicos al filo del empate hasta los últimos minutos de juego.

Sobre el final, a los 94 minutos, el jugador de River Ian Subiabre anotó el tercer gol para Argentina para asegurar la victoria y apenas un minuto más tarde llegó el 4-1 de los pies de Santino Andino .

Con este resultado, el equipo de Diego Placente alcanza los seis puntos, se mantiene invicto, es líder del Grupo D y se clasificó a los octavos de final del certamen continental. En la próxima y última fecha, definirá su zona cuando enfrente a Italia a las 20 horas el sábado en Valparaíso.

Por su parte, los australianos dirigidos por Trevor Morgan sumaron su segunda derrota en el campeonato y quedaron afuera del Mundial. En la próxima fecha, cerrará su participación ante Cuba el sábado a las 20 horas en Santiago.

El debut de Argentina en el Mundial Sub 20

En el debut en la Copa del Mundo, el equipo de Placente, logró un triunfo trabado por 3-1 ante Cuba, partido en el que jugó gran parte con uno menos por la expulsión del defensor Santiago Fernández.

Pese a estar casi todo el encuentro con uno menos, la "Albiceleste" logró un resultado muy positivo que la dejó en buenas condiciones para concretar la clasificación.

La gran figura del cruce fue el delantero Alejo Sarco, autor de un doblete: abrió el marcador apenas inició el partido y sobre el cierre de la primera mitad amplió la ventaja con un buen cabezazo. Ian Subiabre liquidó el encuentro a los 90 minutos con un potente remate al primer palo.