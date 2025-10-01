La Selección argentina, dirigida por Diego Placente, llega tras el trabajado triunfo por 3-1 ante Cuba, partido en el que jugó gran parte con uno menos por la expulsión del defensor Santiago Fernández.
La Selección Argentina Sub 20 enfrenta a Australia por la clasificación a octavos: horario, TV y formaciones
La Selección argentina se enfrentará este miércoles con su par de Australia, por la segunda fecha del Grupo D del Mundial Sub 20, con el objetivo de conseguir un triunfo que prácticamente la deje en los octavos de final.
-
Mundial Sub 20: la Selección argentina debutó con el pie derecho y venció por 3-1 a Cuba
-
La tarjeta verde debutó en el Mundial Sub 20 de Chile: cómo se utiliza y qué cambios trae
Pese a estar casi todo el encuentro con uno menos, la "Albiceleste" logró un resultado muy positivo que la deja en buena posición de cara a las posibilidades de terminar entre los primeros del grupo.
La gran figura del cruce fue el delantero Alejo Sarco, autor de un doblete: abrió el marcador apenas inició el partido y sobre el cierre de la primera mitad amplió la ventaja con un buen cabezazo. Ian Subiabre liquidó el encuentro a los 90 minutos con un potente remate al primer palo.
Con un nuevo triunfo, la Selección argentina quedará prácticamente clasificada a los octavos de final, instancia a la que acceden los dos mejores de cada grupo y los cuatro mejores terceros.
Por su parte, Australia cayó en su debut 1-0 ante Italia, que se impuso gracias al penal convertido por el mediocampista Mattia Mannini a los 10 minutos.
El miércoles tendrá mucha actividad: a las 17 jugarán España – México e Italia – Cuba, mientras que a las 20 se enfrentarán Brasil y Marruecos.
A qué hora juegan Argentina vs Australia
Horario: 20.
Por dónde ver Argentina vs Australia
TV: DSports y Telefe
Formaciones
Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Valente Pierani o Juan Manuel Villalba, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña o Tobías Andrada; Maher Carrizo, Álvaro Montoro o Gianluca Prestianni, Santino Andino y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.
Australia: Steven Hall; Joshua Inserra, Sebastián Esposito, Panagiotis Kikianis, Fabia Vincenzo Talladira; Daniel Bennie, Rhys Marlon Youlley, Paul Okon, Alexander Badolato; Luka Jovanovic, Musa Tuoré. DT: Trevor Morgan.
Estadio: Elías Figueroa Brander
Árbitro: José María Sánchez Martínez
Dejá tu comentario