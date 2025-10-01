Juan Román Riquelme apuntó contra la dirigencia anterior y celebró el superávit de 35 millones de dólares







El presidente de Boca denunció que los exmandatarios “usaron al club para hacer política” y destacó las obras que se realizan en la Bombonera.

Juan Román Riquelme: "La gente ya se dio cuenta del rol de la dirigencia anterior".

El presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, aseguró que las dirigencias anteriores “usaron al club para hacer política” y destacó que la actual comisión directiva puso en marcha obras clave en la Bombonera. Además, remarcó que la institución cuenta con un superávit de 35 millones de dólares y pidió confianza de cara a los torneos.

Riquelme, en diálogo con el canal oficial del club, insistió en que “la gente ya se dio cuenta” del rol de la dirigencia anterior y resaltó que buscan “ganar y dar pelea” en el Torneo Clausura 2025. También subrayó que el fútbol masculino tiene la misma importancia que otras disciplinas deportivas que representa a la institución.

El mandatario volvió a apuntar contra el macrismo y recordó que la Justicia confirmó falsificación de firmas en las elecciones de 2023. Anticipó que en la próxima asamblea se evaluará si la persona señalada “merece seguir siendo socia” tras el daño causado. Además, denunció que existe “una campaña contra Boca” en parte del periodismo.

Riquelme: "Los hinchas van a tener la suerte de decir que Cavani jugó en Boca” En cuanto a las obras en la Bombonera, Riquelme expresó que la histórica puerta de Brandsen 805 estaba “abandonada” y ahora está siendo restaurada. También enumeró trabajos en estacionamientos, baños y el sector gastronómico. “No vamos a parar”, aseguró, destacando que pese a haber recibido el club “con muchos problemas” hoy está “cada vez mejor”.

El presidente valoró la presencia de Edinson Cavani y Leandro Paredes en el plantel. “Los hinchas van a tener la suerte de decir que Cavani jugó en Boca”, señaló. Sobre Paredes dijo que “volvió a su casa, disfruta y ayuda al grupo”.

Asimismo, elogió al entrenador Miguel Ángel Russo, a quien calificó como “un genio y maneja las cosas de una manera extraordinaria”. Finalmente, Riquelme destacó la participación del club en otras disciplinas. Se mostró ilusionado con la Copa Libertadores femenina que comenzará la próxima semana y mencionó los proyectos en básquet, vóley y futsal. “Defienden la camiseta y queremos que estén bien, sin que les falte nada”, cerró el mandatario Xeneize.