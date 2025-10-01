Se filtró la posible camiseta suplente de la Selección argentina para el Mundial y despertó polémica

El sitio especializado Opaleak adelantó que la indumentaria alternativa de la Albiceleste en la próxima Copa del Mundo tendría al negro como tono predominante, pero con un llamativo patrón violeta.

La Selección argentina podría presentar una camiseta suplente negra en la Copa Mundial 2026, según una filtración del sitio especializado Opaleak . El cambio supone un giro radical respecto al modelo violeta de Qatar 2022. Aunque la AFA no confirmó oficialmente la novedad, el diseño mantendría símbolos considerados de buena suerte por jugadores, pero causó polémica entre los hinchas.

En la camiseta alternativa predomina el negro , reemplazando al violeta que marcó tendencia durante la edición de 2022. La apuesta cromática significa una ruptura con la paleta anterior, aunque busca preservar la tradición de incorporar detalles y símbolos cabalísticos que, según el plantel, acompañaron al equipo en el título mundial en Qatar.

El anticipo fue difundido este miércoles y rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales, donde hinchas y especialistas en indumentaria deportiva destacaron el impacto del nuevo diseño .

Para muchos, la elección de un tono más sobrio refuerza la idea de identidad y poderío de la actual campeona del mundo.

Sin embargo, lo que predominó fueron los mensajes de disgusto entre los simpatizantes argentinos. “Hablame de camisetas horribles como pusieron hoy en esta misma cuenta”, escribió un usuario en redes.

“Esto es una falta de respeto al hincha”, publicó otro, mientras que algunos señalaron que los creadores y diseñadores estaban “drogados” al llevar a cabo la idea.

La información cobra fuerza porque Opaleak se consolidó como un referente en adelantos de camisetas, con un historial de filtraciones acertadas en selecciones y clubes de primer nivel. Aunque no hay anuncio oficial por parte de la AFA, todo indica que esta será la camiseta suplente argentina en 2026.

Todos los partidos de Argentina antes del Mundial 2026

De todas formas, antes de estos amistosos inmediatamente previos a la Copa del Mundo, Argentina avanzará en su preparación de cara a la máxima competencia de selecciones en la próxima ventana de fecha FIFA. El combinado de Scaloni jugará en Estados Unidos dos partidos: el primero el viernes 10 de octubre ante Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami y el lunes 13 jugará contra Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago.

Más adelante, en Noviembre, la Selección se medirá primero ante Angola el 10 de ese mes y luego ante Estados Unidos o Qatar en la India ocho días después.

Cuándo se jugará la Finalissima ante España

Por último, resta definir si se va a jugar la Finalissima frente a España, encuentro previsto para la ventana FIFA de marzo de 2026, entre el 23 y 31 del mes, aunque por ahora no hay mayores precisiones sobre la realización del partido. Las sedes posibles son Montevideo, Londres, Qatar y Arabia Saudita.

En este partido, Argentina buscará defender el título que conquistó en julio de 2022, meses antes de consagrarse en Qatar. En esa oportunidad, el combinado nacional se impuso por 3-0 ante Italia en Wembley. Ahora volverá a disputar la Finalissima gracias a la segunda victoria consecutiva de la Copa América. Por su parte, España llegó al encuentro luego de gritar campeón en la Eurocopa 2024.