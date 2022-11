Juan Musso, ya recuperado, se ilusiona con el Mundial

El argentino volvió a atajar para el club italiano después de sufrir una fractura en uno de sus pómulos en un partido contra Roma que lo obligó a usar una máscara, aunque según él, no es ninguna molestia y la sigue usando por precaución.

Musso no pudo disputar ningún partido por 41 días y se perdió la gira que tuvo el seleccionado argentino por Estados Unidos, pero de todas maneras, Scaloni siempre lo tuvo en su consideración y así se lo hizo saber con la presentación de la lista preliminar que lo colocó dentro de los cinco posibles arqueros para la cita mundialista.

"Estoy ansioso por un lado, pero también estoy tranquilo porque sé que hice todo y me esfuerzo mucho para mantener el nivel en una liga que es difícil. Estoy dejándolo todo", expresó Musso sobre su recuperación y preparación de cara a Qatar, algo que siempre estuvo en la cabeza del arquero.

A pesar de que destacó que cada uno de sus compañeros está pasando un buen presente, no pierde las esperanzas y comentó que se esfuerza al 100 por ciento para llegar: "La Selección siempre va a ser el rendimiento del presente. La mayoría tiene un buen presente en sus equipos, como era de esperar, y eso hace que se mantenga la base. Es difícil porque hay que rendir todos los fines de semana y no bajar el nivel. Me esfuerzo en entrenarme día a día al 100 por ciento."

Lionel Scaloni había anunciado que daría la lista definitiva entre el 6 y el 9 de noviembre, pero debido a las repentinas lesiones y molestias en sus piezas claves, el entrenador esperará a la fecha límite: el 14 de noviembre.