Neymar habló de la salida de Messi de Paris y dejó una fuerte frase

La decepción del PSG

En la entrevista, Neymar habló también sobre la decepción de no haber logrado aún el gran objetivo de ganar la Champions League: "Los 'galácticos' del Real Madrid no ganaron la Champions. Teníamos un equipo fuerte. Messi, Kyllian Mbappé y yo somos los mejores del mundo, pero desgraciadamente no sucedió. Queríamos ganarlo pero el fútbol a veces no es justo y no es como la receta de una tarta".

Su futuro y la falta de amor en Paris

Sobre los problemas con la hinchada parisina y su continuidad en el PSG, Neymar destacó que tiene contrato y que espera seguir en el equipo: "Hasta ahora nadie me ha dicho, yo estoy quieto. Por más que no haya mucho amor entre los hinchas y los jugadores, yo estaré ahí. Con amor o sin amor pero con Neymar".