El día que Roger Waters decidió formar su propio equipo de fútbol

Una de las bandas más importantes de la historia de la música y su llamativa incursión en el mundo del fútbol.

Consagrados, en Pink Floyd tomaron una decisión que los colocó en el mundo del fútbol tras su éxito en la música.

La pasión por el fútbol trasciende fronteras, uniendo incluso a quienes destacan en otros ámbitos. Músicos han canalizado su amor por el deporte en proyectos inesperados, dejando huellas curiosas. Una historia en Inglaterra revela cómo una banda icónica llevó su creatividad del escenario a la cancha.

En 1970, Pink Floyd, liderada por Roger Waters, sorprendió al incursionar en el deporte. La banda, famosa por su rock psicodélico, formó un equipo que reflejaba su pasión. Este proyecto mostró cómo la música y el deporte pueden converger en un legado singular.

Pink Floyd FC: el equipo de fútbol amateur de la icónica banda En 1970, Pink Floyd creó su propio equipo de fútbol, el Pink Floyd FC, impulsado por Roger Waters. Los integrantes, liderados por el bajista, aprovecharon su amor por el deporte para formar un club amateur, jugando contra periodistas y otras bandas en encuentros informales.

Waters, con su 1,91 m, siempre fue arquero, mientras Nick Mason, Richard Wright y David Gilmour rotaban posiciones en el campo. Aunque no hay registros de una liga oficial, se conservan fotos y souvenirs del equipo, evidenciando su entusiasmo por el fútbol.

La banda también expresó su pasión en la música. Waters y Gilmour, hinchas del Arsenal, contrastaban con Mason y Wright, fanáticos del Liverpool. En su canción “Fearless” de 1971, incluyeron un coro de aficionados del Liverpool, un guiño al fútbol que marcó su legado.

